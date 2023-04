Torta cioccolato e lamponi, la ricetta di Zia Cri

La ricetta della torta cioccolato e lamponi è di Cristina Lunardini,la bravissima Zia Cri di E' sempre mezzogiorno

Che buona e che bella la torta cioccolato e lamponi, è il dolce di Zia Cri per le ricette E’ sempre mezzogiorno. E’ arrivata la primavera e abbiamo voglia di dolci con la frutta fresca, di torte golose ma senza esagerare, di torte anche facili da fare. Per la base della torta di Cristina Lunardini scegliamo il cacao, una vera delizia se aggiungiamo poi la crema cheese fatta con il mascarpone, il formaggio spalmabile, lo yogurt e la panna. Già solo la crema è buonissima con la base e la decorazione di fragole e lamponi sarà perfetta. Un tocco di menta, verde e fresca e la torta al cioccolato e lamponi con crema la formaggio è pronta.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Zia Cri – Torta cioccolato e lamponi

Ingredienti per la base al cacao, 250 g di farina, 8 g di lievito per dolci, 50 g di cacao, 160 g di burro, 300 g di zucchero, 3 uova, 200 g di latte

Per la crema cheese: 200 g di mascarpone, 50 g di zucchero, 100 g di formaggio spalmabile, 125 g di yogurt, 125 g di panna, 6 g di gelatina in fogli, scorza di 1\2 limone, una piantina di menta

Per la decorazione: 200 g di lamponi, 500 g di fragole, menta

Preparazione: misceliamo la farina con cacao amaro e lievito per dolci. A parte lavoriamo il burro morbido con lo zucchero e un pizzico di sale, usiamo le fruste, alla crema ottenuta uniamo un uovo alla volta, montiamo ancora e solo dopo aggiungiamo le polveri un po’ alla volta, alternandole al latte, lavoriamo con più delicatezza. Versiamo il tutto nello stampo furbo imburrato bene, cioè quello per crostate che ha l’incavo al bordo. Mettiamo in forno a 170° per circa 35 minuti. Facciamo raffreddare e poi capovolgiamo la torta.

Passiamo alla crema: lavoriamo il mascarpone, il formaggio spalmabile, lo yogurt bianco, lo zucchero, la scorza grattugiata del limone, la gelatina sciolta(la gelatina va prima ammollata nell’acqua fredda, scolata e poi sciolta con un po’ di panna sul fuoco), aggiungiamo alla crema anche la panna rimasta. Lavoriamo il tutto. Versiamo la crema sulla torta, nell’incavo. Completiamo con le fragole, i lamponi e foglioline di menta.