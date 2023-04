Frollini alle carote e mandorle, la ricetta di Zia Cri

Super buoni i frollini alle carote e mandorle di Zia Cri, la ricetta dei biscotti E' sempre mezzogiorno

Che buoni i frollini alle carote e mandorle di Zia Cri. E’ una delle ricette dolci E’ sempre mezzogiorno da provare subito, è la ricetta di biscotti deliziosi con un ripieno da provare subito. Non sono i soliti frollini perché la frolla è fatta con farina di mandorle e carote tritate aggiunte al resto degli ingredienti. Non perdete questa e le altre ricette di Cristina Lunardi per E’ sempre mezzogiorno. Ogni giorno dal lunedì al venerdì con Antonella Clerici su Rai 1 possiamo scoprire davvero tante idee semplice golose. Ecco la ricetta dei biscotti con frolla alle mandorle e carote, la ricetta dei frollini ripieni.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Zia Cri – Frollini carote e mandorle

Ingredienti: 180 g di carote, 100 g di farina di mandorle, 200 g di farina 00, 100 g di zucchero a velo, 100 g di burro, 100 g di amido di mais, 1 bustina di lievito per dolci, 1 uovo, scorza di limone

Per la farcitura: 300 g di formaggio spalmabile, 30 g di zucchero a velo, scorza di limone, 1 baccello di vaniglia, 300 g di granella di mandorle

Preparazione: lavoriamo la farina 00 con l’amido, il lievito per dolci e il burro ammorbidito, otteniamo un composto sabbioso.

Le carote le peliamo e tritiamo col mixer, aggiungiamo lo zucchero a velo, la farina di mandorle, la scorza di limone grattugiata, mescoliamo e uniamo l’uovo e il composto con le polveri e il burro, amalgamiamo il tutto e abbiamo il panetto che avvolgiamo nella pellicola e mettiamo 30 minuti in frigo.Stendiamo la frolla fredda spessa mezzo cm e otteniamo i biscotti con la formina, li disponiamo sulla teglia e mettiamo in forno 170° per 12 minuti.

Per il ripieno lavoriamo il formaggio spalmabile con lo zucchero a velo, la scorza di limone grattugiata e la vaniglia. Farciamo i biscotti e li uniamo in coppia. Passiamo i bordi nella granella di mandorle.