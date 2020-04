Ricette Benedetta Rossi, facciamo le trofie cacio e pepe

Dalle ricette Fatto in casa per voi le nuove ricette di Benedetta Rossi e oggi vi suggeriamo la ricetta delle trofie cacio e pepe. Non la semplice ricetta della pasta cacio e pepe perché Benedetta Rossi mette in forno le trofie con altri golosi ingredienti e la pasta diventa un vero spettacolo, ancora più golosa. Una cottura veloce della pasta in acqua bollente e salata, solo 3 minuti, ma è pasta fresca, per il resto pochi ingredienti e una preparazione facile per tutti. Magari facciamo attenzione al pepe perché non a tutti piace, in questo caso cambiato piatto, non va bene, il pepe non possiamo toglierlo. Seguite questa e le altre ricette di fatto in casa per voi su Food Network con tutti i consigli in cucina della simpatica e bravissima Benedetta Rossi. Con le trofie cacio e pepe abbiamo un primo piatto delizioso, gustoso, semplice da preparare che possiamo anche congelare e mettere in forno quando non abbiamo tempo o arrivano a casa ospiti non attesi.

LA RICETTA DELLE TROFIE CACIO E PEPE DI BENEDETTA ROSSI

Ingredienti: cacio e pepe Fatto in casa per voi: 350 g di trofie, 200 ml di panna da cucina, 125 g di mozzarella, 80 g di pecorino grattugiato, pepe nero macinato, pane grattugiato

Preparazione cacio e pepe di Benedetta Rossi: cuociamo le trofie in acqua bollente e salata per circa 3 minuti scoliamo e condiamo con l’olio di oliva. Aggiungiamo la panna da cucina, la mozzarella a dadini, il pepe appena macinato, il pecorino grattugiato e mescoliamo.

Versiamo il tutto nella pirofila da forno e aggiungiamo sopra una presa di pecorino grattugiato, il pane grattugiato e ancora una spolverata di pepe appena macinato. Mettiamo in forno a 180 gradi per 10 – 15 minuti ventilato. Benedetta Rossi suggerisce anche di congelare la teglia per poi tirare fuori la pasta per un pranzo da preparare quando si ha poco tempo.