Carbonara di zucchine, ricette Fatto in casa per voi da Benedetta Rossi

Un primo piatto molto goloso quello che Benedetta Parodi ha suggerito con le nuove ricette Fatto in casa per voi. La ricetta della carbonara con le zucchine, la ricetta degli spaghetti con zucchine, pancetta e uova, una vera delizia. Pochi ingredienti, pochi minuti di preparazione e il pranzo è pronto. E’ un piatto che piace molto anche ai bambini. E’ una delle nuove ricette che Benedetta Rossi ha suggerito su Food Network, un’idea da provare subito, anche se è un primo piatto classico, che di certo molti conoscono. Anche voi preparate la pasta alla carbonara con zucchine come fa la dolce Benedetta Rossi? Non mancano i consigli in questa e nelle altre ricette Fatto in casa per voi, quindi non perdete questa e le altre ricette dai primi piatti ai secondi, i contorni, i dolci.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI – LA RICETTA DELLA CARBONARA CON LE ZUCCHINE

Ingredienti per la pasta alla carbonara con le zucchine: 350 g di spaghetti, 300 g di zucchine, 100 g di pancetta a dadini, 4 uova, 2 cucchiai di parmigiano, sale, pepe

Preparazione pasta con le zucchine: tagliamo le zucchine a fettine sottili. In padella rosoliamo la pancetta a dadini con un po’ di olio e aggiungiamo anche le zucchine, facciamo appassire aggiungendo un po’ di sale.

Cuociamo la pasta, in questo caso gli spaghetti, in acqua bollente e salata. Intanto, rompiamo le uova in una ciotola e aggiungiamo sale, pepe, il parmigiano grattugiato, sbattiamo.

Scoliamo la pasta ancora al dente e la versiamo in padella con le zucchine, mantechiamo aggiungendo le uova, togliamo dal fuoco, facciamo insaporire mescolando ancora e serviamo subito. Se vogliamo aggiungiamo altro formaggio grattugiato.

Un primo piatto perfetto per il pranzo o per la cena e anche un piatto unico tra carboidrati, grassi, proteine e fibre.