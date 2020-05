Fatto in casa per voi, il riso al curry è la ricetta di Benedetta Rossi

Sono tante le ricette che Benedetta Rossi ci suggerisce con le nuove puntate di fatto in casa per voi e oggi 16 maggio 2020 la ricetta del riso al curry è come sempre da non perdere. Tre ricette deliziose oggi da Fatto in casa per voi, tre idee da non perdere passando dal riso al curry al pollo alle mandorle fino al dolce, i muffin giapponesi al vapore, tutto da provare. Come sempre le ricette di Benedetta Rossi per Fatto in casa per voi sono tutte semplici, veloci da eseguire, piatti che possono piacere a tutti, anche se il curry in questo è davvero un po’ particolare come spezia. Non ci resta che provare per scoprire se questo primo piatto piaccia ai nostri cari, ai nostri amici. Ecco la ricetta per fare il riso al curry, il riso giallo con yogurt, panna e riso basmati.

FATTO IN CASA PER VOI – IL RISO AL CURRY DI BENEDETTA ROSSI

Ingredienti: 350 g di riso basmati, 2 cucchiai di curry in polvere, 1 cipolla bianca, 200 ml di panna da cucina, 2 cucchiai di yogurt bianco

Preparazione: facciamo cuocere il riso basmati quando l’acqua bolle. In una padella grande o meglio una wok facciamo soffriggere la cipolla bianca tritata con l’olio, uniamo poi il curry insieme a un mestolo di acqua di cottura, mescoliamo e facciamo andare. Aggiungiamo la panna e lo yogurt, continuiamo a mescolare. Quando il risto è cotto lo scoliamo bene e lo versiamo in padella con la cremina al curry, mescoliamo, facciamo insaporire e il piatto è pronto.

Impiattiamo magari decorando un po’ il piatto con il curry in polvere disposto intorno al riso. Il consiglio furbo di Benedetta Rossi è di servire il riso al curry freddo in estate sarà come un bel piatto di insalata di riso. Se ci piace il gusto del curry ne aggiungiamo di più in padella.