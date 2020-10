Linguine veloci in tre versioni, le ricette di Benedetta Rossi

Tre versioni per le linguine veloci di Benedetta Rossi, tre ricette Fatto in casa con voi da preparare con le stesse linguine. Possiamo anche scegliere un altro formato di pasta ma le linguine con il pesto di rucola, le linguine con tonno e olive verdi e le linguine con panna e limone saranno una vera delizia. Le ricette di Benedetta Rossi oggi 3 ottobre 2020 sono tutte golose come sempre e tutte facili e veloci da realizzare. Dopo la ricetta per la pasta al forno con le polpette di ricotta ecco la ricetta per le linguine in tre versioni. Non perdete questa e le altre ricette di Fatto in casa per voi.

RICETTE BENEDETTA ROSSI – LA RICETTA DELLE LINGUINE VELOCI IN TRE VERSIONI

Ingredienti: 500 g di linguine

Per la versione al pesto: 75 g di rucola, 15 g di pinoli, 50 ml di olio di oliva, uno spicchio di aglio, 2 cucchiai di formaggio grattugiato

Per la versione tonno e olive: mezza cipolla, 30 g di olive, 100 g di tonno

Per la versione panna e limone: 125 ml di panna fresca, 30 g di burro, 1 limone bio e prezzemolo

Preparazione: frulliamo la rucola con l’aglio, i pinoli, metà dell’olio. Solo dopo uniamo il formaggio grattugiato e il resto dell’olio e frulliamo ancora. Il pesto di rucola è pronto. Teniamo da parte freddo.

Passiamo al secondo condimento: facciamo soffriggere la cipolla in padella, la tagliamo a fettine sottili e poi aggiungiamo le olive verdi tagliate a metà. Possiamo usare anche le olive nere, vanni benissimo anche i pomodori secchi tritati. Aggiungiamo poi il tonno in padella e solo un minuto di cottura.

Passiamo al terzo condimento: in padella facciamo sciogliere il burro e aggiungiamo subito la scorza di limone grattugiata, facciamo rosolare pochi secondi, togliamo dal fuoco e aggiungiamo la panna.

Aggiungiamo un pizzichino di sale in tutti e tre i sughi

Cuociamo la pasta in acqua bollente e scoliamo dividendo la pasta nei tre sughi. Facciamo insaporire ma il pesto resta freddo invece gli altri due condimenti si servono caldi. Quindi saltiamo in padella sul fuoco le linguine al limone e le linguine con tonno e olive.

Se vogliamo aggiungiamo la salvia alla pasta con panna e limone oppure il prezzemolo tritato.