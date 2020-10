Pasta e ceci cremosa è la ricetta di Benedetta Rossi

Da provare subito la ricetta della pasta e ceci cremosa di Benedetta Rossi, una delle ricette Fatto in casa per voi di oggi 3 ottobre 2020. E’ un primo piatto perfetto quando fa freddo e per Benedetta Rossi è un po’ come una coccola perché le ricorda di quando andava all’asilo e la cuoca preparava questo primo piatto. Se non abbiamo tempo per mettere i ceci in ammollo e cuocerli li compriamo già cotti, in barattolo, saranno ugualmente buoni. Pochi ingredienti, il consiglio di frullare parte dei ceci e poi il tocco finale aggiungendo olio di oliva fresco e un po’ di pepe macinato fresco, ma solo se non ci sono bambini a tavola. Come sempre le ricette di Benedetta Rossi, le ricette Fatto in casa per voi sono facili e ottime.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI – LA RICETTA DEL PASTA E CECI CREMOSA

Ingredienti: 200 g di ditali rigati, 1 spicchio di aglio, 300 g di ceci secchi, 1 rametto di rosmarino, 1 cucchiaino di bicarbonato

Preparazione: mettiamo a bagno i ceci la sera prima ma se abbiamo fretta compriamo i ceci in scatola già cotti.

Versiamo i ceci nella pentola con l’acqua a temperatura ambiente, ma che non sia la stessa dell’ammollo. Aggiungiamo anche il rosmarino e l’aglio. Aggiungiamo anche un cucchiaino di bicarbonato. Facciamo cuocere un’oretta ma quando si forma la schiumetta la togliamo con la schiumarola. Quando sono cotti eliminiamo aglio e rosmarini.

Frulliamo un po’ dei ceci con in po’ della loro acqua, così avremo poi la pasta e ceci cremosa. Se vogliamo fare la crema di ceci rossa possiamo aggiungere due cucchiai di concentrato di pomodoro. Mettiamo di nuovo in pentola la crema con gli altri ceci, saliamo. Versiamo nella pentola bollente la pasta corta. Facciamo cuocere e possiamo servire. Benedetta Rossi completa con un filo di olio di oliva fresco e il pepe macinato fresco.