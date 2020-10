La ricetta del riso alla carbonese del marito di Benedetta Rossi

Ancora nuove ricette di Benedetta Rossi oggi 10 ottobre 2020 ed è Marco a cucinare il riso alla cantonese, anzi riso alla carbonese, la frittata senza uova e i gelati anni ’80. Si inizia dalla ricetta del riso alla cantonese, riso alla carbonese, e Benedetta Rossi fa notare a suo marito che in casa non hanno piselli e li sostituiscono con le zucchine. Per questo il riso alla cantonese diventa riso alla carbonese, quindi un primo piatto molto veloce da fare, in pratica utilizzando quello che abbiamo in frigo o in dispensa, Un’ottima idea per un primo piatto con il riso, un piatto completo con carboidrati, verdure e proteine. Non ci resta che seguire nel dettaglio la ricetta di oggi di fatto in casa per voi, il riso preparato dal marito di Benedetta Rossi, poi le altre due ricette, la curiosa frittata senza uova e il dessert del giorno.

RICETTE BENEDETTA ROSSI OGGI 10 OTTOBRE 2020 – OGGI CUCINA MARCO

Ingredienti: 1 cipolla, 2 uova, 75 g di pancetta, 2 zucchine, formaggio grattugiato e 200 g di riso, sale, pepe e olio di oliva

Preparazione: Facciamo cuocere il riso in acqua bollente e salata. Tagliamo le zucchine a pezzettini. Tagliamo la cipolla a pezzettini piccoli e mettiamo in padella con l’olio di oliva, facciamo attenzione a non farla bruciare; abbassiamo la fiamma e uniamo la pancetta a dadini. Poi in padella aggiungiamo le zucchine, mescoliamo e facciamo cuocere ma non troppo.

Rompiamo due uova nella ciotola, saliamo e battiamo, aggiungiamo il formaggio grattugiato e un pizzico di pepe nero.

Scoliamo il riso e versiamo in padella, facciamo saltare e togliamo dal fuoco. Versiamo adesso l’uovo sbattuto in padella e mescoliamo, facciamo saltare e possiamo servire. Marco serve il riso alla carbonese ma se per lui c’è la forchetta per Benedetta ci sono le bacchette.