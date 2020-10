Sergio Barzetti, la ricetta tortelli di castagne con gorgonzola per E’ sempre mezzogiorno (Foto)

Ottima ricetta di Sergio Barzetti anche oggi 26 ottobre 2020 per le ricette E’ sempre mezzogiorno, la ricetta dei tortelli di castagne con gorgonzola. Un primo piatto goloso e perfetto per l’autunno. Tra le tante ricette di Sergio Barzetti non solo risotti ma anche questi tortelli con ripieno di spinaci conditi con un sughetto di panna, gorgonzola e castagne. Come sempre le ricette di Mr Alloro sono tutte da scoprire e questi tortelli sono fatti con la farina di castagne, il ripieno semplice di spinaci, il condimento con formaggio gorgonzola e castagne lessate. Quindi, un primo piatto non solo goloso. Ecco dalle ricette di oggi di E’ sempre mezzogiorno la ricetta di Sergio Barzetti dei suoi tortelli di castagne. Non perdete le altre ricette int v e soprattutto tutte le ricette di oggi di E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DI BARZETTI TORTELLI DI CASTAGNE CON GORGONZOLA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella ciotola versiamo le farine e le uova, il sale, lavoriamo bene e facciamo riposare. Stendiamo la pasta.

In padella facciamo sciogliere il burro, versiamo le castagne precotte, aggiungiamo la panna fresca e appena bolle aggiungiamo il gorgonzola a pezzetti, mescoliamo e coperto lasciamo andare.

In un’altra padella facciamo sciogliere il burro, aggiungiamo gli spinaci lessati e strizzati, aggiungiamo noce moscata, sale e pepe, facciamo ben insaporire.

Abbiamo i quadrotti di pasta e farciamo con il ripieno di spinaci fatto raffreddare. Chiudiamo ottenendo i tortelli ben grossi. Cuociamo i tortelli nell’acqua bollente e salata, scoliamo e condiamo con il sughetto di panna e castagne. Serviamo subito il goloso primo piatto di oggi di Sergio Barzetti ma non dimentichiamo il consiglio di fare riposare bene l’impasto prima di stenderlo con la nonna papera.