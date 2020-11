Ricette Fatto in casa per voi, conchiglioni farciti di Benedetta Rossi

Dalle ricette Fatto in casa per voi di oggi 14 novembre la ricetta dei conchiglioni di pasta farciti di Benedetta Rossi. Un primo piatto perfetto per le feste, per la domenica, i conchiglioni farciti di Benedetta Rossi con mozzarella e melanzane ma la deliziosa food blogger suggerisce anche ricotta, prosciutto cotto e funghi o altro come alternativa al ripieno. La ricetta dei conchiglioni ripieni Fatto in casa per voi è davvero semplice, non occorre preparare molte cose, basta friggere la melanzana e cuocere un po’ il pomodoro. Ancora più semplice se farciamo la pasta con la ricotta: Se non troviamo i conchiglioni possiamo usare i paccheri. Ecco la ricetta di oggi di Benedetta Rossi.

LE RICETTE DI BENEDETTA ROSSI – LA RICETTA DEI CONCHIGLIONI RIPIENI

Ingredienti:150 g di conchiglioni, 1 melanzana, 1 spicchio di aglio, un ciuffetto di rosmarino, 300 g di passata di pomodoro, 1 mozzarella e formaggio grattugiato

Preparazione: abbiamo una melanzana grande, la laviamo, lasciamo la buccia e tagliamo tutta a dadini di 1 cm. In padella facciamo soffriggere l'olio di oliva con lo spicchio di aglio e il rametto di rosmarino, poi togliamo aglio e rosmarino e aggiungiamo invece le melanzane, facciamo rosolare, mescoliamo ogni tanto per non farle bruciare. Quando sono dorate aggiungiamo in padella la passata di pomodoro e un pochino di acqua, facciamo cuocere per una decina di minuti. Saliamo il sugo ed è pronto.

Cuociamo i conchiglioni in acqua bollente e salata, cuociamo solo fino a metà cottura. Scoliamo la pasta e versiamo in padella, condiamo con un filo di olio per non farli attaccare.

Tagliamo la mozzarella a pezzettini. Nella pirofila versiamo un pochino di sugo. Al resto del sugo aggiungiamo le melanzane fritte.

Farciamo i conchiglioni con dadini mozzarella e le melanzane al sugo. Disponiamo i conchiglioni nella pirofila. Se avanza del sugo con le melanzane aggiungiamo nella pirofila. Lo stesso facciamo se avanza la mozzarella. Completiamo con il formaggio grattugiato. Mettiamo in forno a 180 gradi per circa 15 minuti. Facciamo leggermente raffreddare e serviamo.