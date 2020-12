Ricette Benedetta Rossi: pasta con panna, pancetta e piselli da Fatto in casa per voi

Tre piatti speciali per le ricette di Benedetta Rossi oggi 5 dicembre 2020 e da Fatto in casa per voi inizia con la ricetta della pasta con panna, pancetta e piselli. E’ il primo piatto che Benedetta Rossi ha scelto per il suo menù speciale ricordando il periodo dell’asilo. Ricorda ancora quel periodo e ricorda i profumi che sentiva appena entrava nella scuola, ogni giorno un piatto diverso ma è la pasta con la panna, i piselli e la pancetta il suo preferito. Aggiungiamo alle ricette fatto in casa per voi questo piatto di pasta con i piselli e la panna davvero semplice da preparare, un classico in cucina. Possiamo scegliere le farfalle come la food blogger oppure un altro formato di pasta, magari anche i tortellini. Non perdete questa e le altre ricette di Benedetta Rossi per Fatto in casa per voi. Ecco la ricetta delle farfalle panna, piselli e pancetta.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI – LA RICETTA DI BENEDETTA ROSSI DELLA PASTA CON PANNA PANCETTA E PISELLI

Ingredienti: 350 g di farfalle, 200 g di panna, 200 g di piselli, mezza cipolla, 150 g di pancetta a cubetti, sale e olio

Preparazione: in pentola mettiamo un po’ di olio, aggiungiamo la cipolla tritata con il coltello, facciamo soffriggere, aggiungiamo la pancetta dolce a cubetti e poi anche i piselli, mescoliamo. Saliamo ma senza esagerare e per evitare che il tutto si attacchi aggiungiamo un po’ di acqua di cottura.

Cuociamo la pasta in acqua bollente e salata. Benedetta ha scelto le farfalle perché è il formato di pasta che mangiava all’asilo ma possiamo scegliere quello che preferiamo.

Cotti i piselli aggiungiamo la panna, facciamo ben scaldare e addensare. Scoliamo la pasta e versiamo in pentola, facciamo insaporire. Serviamo la pasta ben calda. Benedetta adora condire con questo sughetto anche i tortellini. Voi quale pasta scegliete oggi?