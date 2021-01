Pasta al pesto di noci e pinoli, ricette Benedetta Rossi

Pasta al pesto di noci e pinoli è la ricetta proposta da Benedetta Rossi oggi 9 gennaio 2021. Dalle ricette Fatte in casa per voi la ricetta di un primo piatto in versione invernale. Benedetta Rossi prepara la pasta con panna, noci e pinoli e intanto racconta della sua famiglia, dei suoi ricordi, di quando la nonna e la zia aprivano le noci e l’altra frutta secca. La famiglia riunita ed era sempre un bel momento. Non perdete questa e le altre ricette Fatto in casa per voi, deliziosa anche la ricetta della chiffon cake al pistacchio e la ricetta del burro di arachidi. Ecco come si prepara la pasta al pesto di noci e pinoli, la pasta di oggi di Benedetta Rossi.

RICETTE BENEDETTA ROSSI – LA RICETTA DELLA PASTA AL PESTO DI NOCI E PINOLI

Ingredienti: 350 g di bavette, 150 g di pancetta, 200 ml di panna, 80 g di formaggio grattugiato, 30 g di pinoli, 150 g di gherigli di noci, 60 ml di olio di oliva

nel frullatore mettiamo i pinoli, le noci, il formaggio grattugiato e l'olio, tritiamo bene, dobbiamo ottenere un composto consistente.

Nell’acqua bollente e salta scoliamo la pasta, facciamo cuocere 8 minuti.

In padella versiamo un po’ di olio e aggiungiamo la pancetta a dadini, facciamo soffriggere. Uniamo poi la panna, mescoliamo e facciamo insaporire. Uniamo il pesto di noci e pinoli e per ammorbidire il tutto versiamo in padella anche un paio di mestoli di cottura. Abbassiamo la fiamma al minimo.

Scoliamo la pasta e versiamo in padella con il sughetto, facciamo saltare. Con questo sugo vengono buonissimi anche gli gnocchi.

Possiamo servire e magari fare con Benedetta Rossi, con un impiattamento carino, basta attorcigliare la pasta al forchettone e completare con un po’ di sughetto. Ovviamente completiamo con la granella di noci e un po’ di pepe fresco macinato.