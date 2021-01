Riso al latte in forno, la ricetta di Benedetta Rossi

La ricetta del riso al latte in forno di Benedetta Rossi, la ricetta Fatto in casa per voi di oggi 16 gennaio 2021. Non perdete questa e le altre ricette di Benedetta Rossi, questa perché è un primo piatto che è una vera bontà ma in più si cuoce solo in forno, non dobbiamo lessare il riso prima di versarlo nella teglia. Inoltre non prepariamo nessun ragù, nessun condimento cotto ma farciamo il riso al latte in forno con formaggio grattugiato, mozzarella, prosciutto cotto poi ovviamente burro e anche un po’ di noce moscata. Tra i consigli di Benedetta Rossi anche l’alternativa di questa teglia di riso al latte: possiamo farcire ai quattro formaggi. E’ una delle ricette Fatto in casa per voi per il comfort food, il cibo che ci conforta, ci coccola. Ecco la ricetta di oggi di Benedetta Rossi, la ricetta per fare il riso al latte in forno, una vera bontà per tutta la famiglia, un piatto completo.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA

Ingredienti: 350 g di riso, 500 ml di latte, 150 g di prosciutto cotto, 250 g di mozzarella, 50 g di formaggio grattugiato, burro, sale, pepe, olio di oliva e noce moscata

Preparazione: mettiamo il riso in ammollo nell’acqua per 10 minuti, lo tiriamo su con le mani e ne versiamo metà nella teglia imburrata, saliamo, pepiamo, noce moscata, un po’ di olio di oliva e aggiungiamo uno strato di prosciutto a dadini, uno strato di mozzarella a listarelle, il formaggio grattugiato. Possiamo anche preparare la versione ai quattro formaggi. Copriamo con l’altra metà del riso. Ancora un pizzico di sale e il formaggio grattugiato, abbondante, qualche pezzettino di burro e versiamo solo adesso il latte. Lo versiamo a filo in un angolo così sopra non si rovina. Mettiamo in forno a 170 gradi ventilato per circa 30 minuti. Possiamo anche cuocerlo in monoporzioni. Ovviamente serviamo ben caldo, filante.