Benedetta Rossi prepara la paella mixta per le ricette Fatto in casa per voi

Dal menù europeo di Benedetta Rossi le ricette di oggi 30 gennaio 2021, le ricette Fatto in casa per voi. La ricetta della paella mixta di Madrid è una delle tante versioni, con o senza carne, ecco come la prepara la bravissima food blogger. La passione per i viaggi di Benedetta Rossi e suo marito ovviamente arriva anche in cucina e dopo un viaggio a Madrid è iniziata la sua passione per la paella. Tra gli ingredienti non ci sono cozze e vongole, lei è allergica, un modo per provare una nuova ricetta, diversa dalle altre, infatti è la ricetta della paella mista di Benedetta Rossi. Non perdete questa e le altre ricette Fatto in casa per voi dal menù europeo e non solo. Ecco come si fa la paella di Fatto in casa per voi.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI

Ingredienti: 350 g di riso, 1 bustina di zafferano, 1 cipolla, 1 peperone, 1 pomodoro, 400 g petto di pollo, 50 ml di olio di oliva, 70 g di calamari, 250 g di mazzancolle, 250 g di scampi

Preparazione: se l’abbiamo usiamo la padella giusta per la paella ma l’importante è che sia con i bordi alti e larga. Un po’ di olio e la cipolla tritata, facciamo andare ma attenzione a non fare bruciare la cipolla. Aggiungiamo il pollo tagliato a dadini e facciamo ben rosolare tutto il pollo.

Poi aggiungiamo anche i peperoni che abbiamo pulito e tagliato a dadini, così come i pomodori tagliati a pezzetti, facciamo andare.

Puliamo o calamari, li tagliamo a rondelle e aggiungiamo in padella. Adesso è il momento di versare il riso in padella, facciamo andare pochi minuti. Aggiungiamo il brodo bollente e lo zafferano che possiamo sciogliere prima in un bicchiere. Il brodo deve coprire il riso, facciamo cuocere, ogni tanto mescoliamo.