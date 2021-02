Pasta e patate con gnocchetti di Benedetta Rossi, ricette Fatto in casa per voi

La ricetta Fatto in casa per voi della pasta e patate di Benedetta Rossi. E’ un po’ la ricetta della pasta e patate della nonna ma la food blogger racconta che nel tempo la pasta e patate di sua nonna si è trasformata diventando sempre più liquida. Pochi ingredienti e tanto sapore, soprattutto seguiamo i passaggi per preparare la pasta e patate con gli gnocchetti sardi. Possiamo scegliere il formato di pasta che vogliamo ma gli gnocchetti secchi di certo sono perfetti. Con le ricette Fatto in casa per voi il menù di patate. Non dimenticate di schiacciare un po’ le patate in pentola prima di aggiungere la pasta. Ecco la ricetta di oggi 13 febbraio 2021, la ricetta con le patate di Fatto in casa per voi.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI – LA PASTA E PATATE DI BENEDETTA ROSSI

Ingredienti: 700 g di patate, 350 g di gnocchetti sardi, 1 cipolla, 1 carota, 1 pomodoro grande, vino bianco, rosmarino, sale, olio, pepe

Preparazione: laviamo le patate, le peliamo e tagliamo a dadini piccoli, così cuociono subito.

Tagliamo a pezzettini la cipolla e la carota. In pentola versiamo un po’ di olio, aggiungiamo cipolla e carota, facciamo soffriggere. Poi aggiungiamo le patate, facciamo insaporire. Aggiungiamo il pomodoro grande spellato e senza semi, tagliato a pezzetti. Saliamo e aggiungiamo il rametto di rosmarino intero, facciamo insaporire. Se vogliamo aggiungiamo il peperoncino. Sfumiamo con il vino e quando evapora uniamo l’acqua coprendo le patate. Facciamo cuocere 15 minuti a fiamma media. Aggiungiamo in cottura una crosta di formaggio stagionato. Quando le patate sono cotte togliamo il rosmarino e con la forchetta schiacciamo un po’. Allunghiamo con acqua bollente per cuocere la pasta.

Benedetta Rossi sceglie gli gnocchetti sardi ma la nonna preferiva gli spaghettini spezzati, il consiglio è di prepararla con la pasta avanzata. Serviamo completando con un filo di olio di oliva fresco e con pepe fresco macinato.