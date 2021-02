La ricetta dei ravioli al vapore di Benedetta Rossi, la ricetta Fatto in casa per voi dei ravioli cinesi. Una gustosa ricetta per chi adora la cucina cinese e per chi ha voglia di imparare a preparare anche altro in cucina. La ricetta Fatto in casa per voi dei ravioli cinesi è davvero semplice. L’impasto si prepara in breve tempo, si lascia riposare in frigo e intanto si pensa al ripieno, altrettanto semplice. Manca solo la vaporiera ma se non l’abbiamo c’è la soluzione, basta una padella con un filo di olio. Ecco la ricetta di oggi 27 febbraio 2021 di Benedetta Rossi per fare i ravioli al vapore.

RICETTE BENEDETTA ROSSI – LA RICETTA DEI RAVIOLI AL VAPORE FATTO IN CASA PER VOI

Ingredienti: 200 g di farina, 100 ml di acqua, 200 g di carne macinata di maiale, 2 cucchiai di salsa di soia, zenzero, 1 carota, 100 g di verza, mezzo porro

Preparazione: nella ciotola versiamo l'acqua, un bel pizzico di sale, la farina e impastiamo. I ravioli cinesi sono pallidi, ovvio niente uova. Impastiamo poi sul piano e abbiamo un composto liscio. Avvolgiamo nella pellicola e mettiamo 1 ora in frigo.

Per il ripieno mettiamo nel frullatore la verza lavata e a pezzi, la carota pulita e a pezzi, mezzo porro ma la parte più tenera, a pezzi anche questo. Tritiamo il tutto e versiamo il composto in una ciotola. Aggiungiamo la carne macinata di maiale e lo zenzero fresco grattugiato. Di zenzero ne mettiamo quanto ne vogliamo, dipende se ci piace il suo gusto. Aggiungiamo anche la salsa di soia e amalgamiamo bene il tutto. Invece dela salsa di soia possiamo utilizzare quella agrodolce.

Prendiamo la pasta dal frigo e stendiamo sul piano infarinato con l’aiuto del mattarello. Dobbiamo ottenere una sfoglia molto sottile.

Scaldiamo l’acqua nella pentola. Prepariamo la vaporiera.

Con il coppapasta di 10 cm di diametro ritagliamo i dischetti, più o meno 15 dischetti. Farciamo i dischetti con il ripieno e e chiudiamo a mezzaluna. Con le dita facciamo la classica chiusura dei ravioli cinesi. Disponiamo nella vaporiera. Se non abbiamo la vaporiera cuociamo i ravioli in padella con un filo di olio. Facciamo cuocere 15 minuti.