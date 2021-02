Risotto al limone, la ricetta Fatto in casa per voi di Benedetta Rossi

La ricetta del risotto al limone, un primo piatto suggerito da Benedetta Rossi per le ricette Fatto in casa per voi. Niente soffritto e niente brodo per il risotto al limone di Benedetta Rossi. E’ la ricetta che le ha dato un amico chef e Benedetta non ha dubbi perché è davvero come il piatto di riso al limone che ha assaggiato in costiera amalfitana. Se poi abbiamo anche i limone della costiera avremo davvero un gusto e un profumo unici. Non perdete questa e le altre ricette Fatto in casa per voi, oggi 27 febbraio 2021 le ricette del menù da ristorante. Ecco la ricetta del risotto al limone Fatto in casa per voi, il risotto preparato da Benedetta Rossi.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI – RISOTTO AL LIMONE DI BENEDETTA ROSSI

Ingredienti: 350 g di riso, 1 limone, 40 g di burro, mezzo bicchiere di vino bianco, 100 g di formaggio grattugiato

Preparazione: nel tegame versiamo il riso senza aggiungere altro, mettiamo sul fuoco e facciamo tostare il riso a secco. Dopo qualche minuto appoggiamo la mano sul riso e se il calore è arrivato sopra aggiungiamo un bel po’ di olio, mescoliamo e finiamo di tostare. Mettiamo il sale fino e mescoliamo, sfumiamo con il vino bianco e solo dopo aggiungiamo l’acqua bollente che deve coprire il riso. Il suggerimento è di usare il riso Carnaroli. La ricetta della trippa alla marchigiana di Benedetta Rossi

Facciamo cuocere 10 minuti circa ma mescolando il meno possibile e aggiungendo l’acqua bollente ogni volta che serve.

Grattugiamo il formaggio e disponiamo su un quadrato di carta forno, creiamo un cerchio allargando il formaggio. Un minuto al microonde al massimo della potenza, non di più altrimenti si brucia, avremo così una cialda sottile, quasi trasparente.

Aggiungiamo il burro al riso cotto, mantechiamo, spegniamo la fiamma e aggiungiamo il formaggio grattugiato, mescoliamo. Aggiungiamo il succo di mezzo limone e mescoliamo. Potremmo anche aggiungere i gamberetti. Aggiustiamo di sale e serviamo completando il piatto con la cialda, un pizzico di pepe e la grattugiata di buccia di limone.