Lasagne gorgonzola, radicchio e noci, la ricetta di Benedetta Rossi

La ricetta delle lasagne gorgonzola e noci è il primo piatto di Benedetta Parodi di oggi 6 marzo 2021 per le ricette Fatto in casa per voi. La ricetta delle lasagne bianche con gorgonzola radicchio e noci si può anche congelare, è un primo piatto che possiamo tirare fuori quando ci serve, far scongelare in forno per gustarla calda come appena preparata. Con la ricetta di Benedetta Rossi per le lasagne noci radicchio e gorgonzola dobbiamo preparare una besciamella liquida perché non cuociamo la sfoglia, la mettiamo sottile e cruda nella teglia. Non perdete questa e le altre ricette Fatto in casa per voi, la ricetta delle lasagne bianche.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI – LA RICETTA DI BENEDETTA ROSSI DELLE LASAGNE GORGONZOLA E RADICCHIO

Ingredienti: 250 g di sfoglia per lasagne, 40 g di burro, 40 g di farina, 500 ml di latte, noce moscata, 150 g di gorgonzola, 300 g di radicchio, 80 g di formaggio grattugiato, 100 g di noci, 20 g di mozzarella

Preparazione: puliamo il radicchio e lo tagliamo a listarelle. In padella scaldiamo un po’ di olio e aggiungiamo il radicchio, facciamo cuocere, mescoliamo e copriamo, facciamo cuocere 5 minuti mescolando ogni tanto.

Per la besciamella scaldiamo il latte nel pentolino. In un altro pentolino mettiamo il burro e facciamo sciogliere sul fuoco, aggiungiamo la farina, mescoliamo e quando si amalgama tutto uniamo il latte ben caldo, mescoliamo subito. Facciamo addensare sul fuoco sempre mescolando con la frusta a mano. Non avremo una besciamella troppo densa. Aggiungiamo un pizzico di sale e noce moscata, quindi il gorgonzola che con il calore si scioglie. Se non vi piace il gorgonzola possiamo sostituire con la fontina. Aggiungiamo il latte, mescoliamo ed ecco la besciamella bella liquida.

Sul fondo della teglia mettiamo un po’ di besciamella, la sfoglia, che deve essere sottile così non necessita di cottura. Altra besciamella, il radicchio (oppure le zucchine), le noci tritate effetto granella croccante. Aggiungiamo adesso la mozzarella a dadini, formaggio grattugiato e copriamo con la sfoglia. Proseguiamo con tutti gli altri strati. Completiamo con besciamella e formaggio grattugiato. Mettiamo in forno a 180° C ventilato per 30 – 35 minuti.