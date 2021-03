Ricette Benedetta Rossi: tagliatelle fatte a mano con ragù veloce

La ricetta delle tagliatelle fatte a mano con ragù veloce, la ricetta di Benedetta Rossi da Fatto in casa per voi. Un primo piatto che è un classico per il pranzo della domenica. Benedetta Rossi racconta che è stata Rosina ad insegnarle come si fa la pasta fatta in casa. La famosa food blogger mostra tutti i passaggi nel dettaglio per fare non solo un ottimo impasto ma soprattutto come si stende bene la sfoglia, ma non è molto semplice. Un ragù cotto velocemente grazie alla pentola che usiamo, deve essere molto larga così il liquido evapora velocemente e bastano solo 20 minuti di cottura, ma se abbiamo tempo proseguiamo con la cottura coprendo la pentola. Ecco dalle ricette fatto in casa per voi del menù del pranzo della domenica la ricetta delle tagliatelle fatte in casa con il ragù.

RICETTE BENEDETTA ROSSI – LA RICETTA DELLE TAGLIATELLE FATTE A MANO CON RAGU’ DELLA DOMENICA

Ingredienti: 400 g di farina, 4 uova, 2 cucchiaio di olio, due pizzichi di sale, 500 g di carne macinata, sedano, carota, cipolla, 700 g di passata di pomodoro, mezzo bicchiere di vino bianco,

Preparazione: impastiamo la farina facendo la classica fontana e al centro mettiamo le uova, l’olio e due pizzichi di sale. Otteniamo un composto liscio e omogeneo, facciamo riposare 20 minuti avvolto nella pellicola e coperto da un canovaccio.

Nella pentola mettiamo un po’ di olio di oliva, la cipolla, la carota e il sedano tritati al coltello, facciamo soffriggere mescolando ogni tanto e poi aggiungiamo la carne macinata, mescoliamo e facciamo rosolare. Sfumiamo con il vino bianco e solo dopo aggiungiamo la passata di pomodoro, saliamo e facciamo cuocere 20 minuti.

Lo chiama ragù veloce perché usa un tegame ampio così in questo modo il liquido evapora velocemente e non deve fare cuocere il tutto per molto tempo.

Stendiamo l’impasto con il mattarello, ci aiutiamo con un po’ di farina. Ovvio che possiamo usare la nonna papera perché non tutti siamo bravi in cucina come Benedetta Rossi. Otteniamo una sfoglia sottile e ritagliamo ottenendo le tagliatelle.

Cuociamo la pasta in acqua bollente e salata, pochi minuti e scoliamo bene. Condiamo con il ragù e serviamo subito.