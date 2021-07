Crespelle pesto e fagiolini, la ricetta di Benedetta Rossi

Che ricetta furba la ricetta di Benedetta Rossi per le crespelle pesto e fagiolini, un primo piatto proposto oggi 24 luglio 2021 per le ricette Fatto in casa per voi. Le crespelle ripiene di besciamella con pesto, patate e fagiolini ma anche mozzarella e formaggio grattugiato. Benedetta Rossi ha pensato a questa ricetta per un primo piatto che possiamo preparare in questo periodo e poi congelare. Avremo le crespelle ripiene con fagiolini e pesto per la stagione fredda ma utilizzando i fagiolini che troviamo perfetti solo in estate. Ecco la ricetta del giorno.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI DI BENEDETTA ROSSI – CRESPELLE PESTO E FAGIOLINI

Ingredienti: 200 g di burro, 2 uova, 125 g di farina, 250 ml di latte, 200 g di patate, 150 g di fagiolini, 250 ml di besciamella, 100 g di mozzarella, 75 g di basilico fresco, 20 g di pinoli, 20 g di formaggio grattugiato, 1 spicchio di aglio, 60 ml di olio di oliva

Preparazione: spesso Benedetta Rossi per praticità usa il pesto già pronto ma questa volta lo prepara lei e nel mixer mette il basilico fresco, i pinoli, l’olio, l’aglio e frulla, poi aggiunge il formaggio grattugiato, frulla mescola bene il tutto. Teniamo da parte.

Nella ciotola rompiamo le uova, aggiungiamo un pizzico di sale, sbattiamo con la forchetta, uniamo il burro fuso, sbattiamo e poi uniamo un po’ alla volta la farina, lavoriamo e uniamo il latte a filo, mescoliamo bene. Se ci sono dei grumi passiamo l’impasto con il colino e sarà perfetto, liscio.

Mettiamo la padella suo fuoco, facciamo scaldare, ungiamo il fondo con un po’ di burro. Versiamo un po’ meno di un mestolo, allarghiamo e facciamo cuocere sui due lati. Facciamo tutte le crespelle, 6.

Schiacciamo le patate lessate e aggiungiamo i fagiolini lessati e tagliati a pezzetti, sale, olio e mescoliamo il tutto. Se vogliamo possiamo fare anche la versione zucchine e prosciutto cotto.

Versiamo la besciamella in una ciotola e aggiungiamo un po’ di pesto, mescoliamo. Versiamone un po’ sul fondo della pirofila.

Farciamo le crespelle con un po’ di besciamella verde, patate e fagiolini e mozzarella a pezzetti. Pieghiamo i lembi all’interno, arrotoliamo le crespelle e mettiamo nella pirofila. Completiamo con la besciamella e invece di cuocere mettiamo nel congelatore avvolte nel sacchetto per alimenti.