Ricette Benedetta Rossi: pasta fredda con pesto di sedano, pomodori e mozzarella

La ricetta della pasta fredda con pesto di sedano di Benedetta Rossi è la ricetta Fatto in casa per voi dal menù tramonto in spiaggia. Ottimo come sempre il menù di oggi 31 luglio 2021 di Benedetta Rossi e le ricette proposte sono perfette per la spiaggia perché si possono mangiare tutte fredde, anzi fredde sono più buone. Le polpette fritte, le conchiglie con sedano, pomodori e mozzarella e poi l’immancabile dolce di Benedetta Rossi. Come sempre la food blogger così amata e seguita ci regala anche i consigli per preparare tutto in modo più veloce o le alternative ugualmente golose. Se non vi piace il sedano usate le olive. Ecco la ricetta di oggi per la spiaggia.

PASTA FREDDA CON PESTO DI SEDANO – RICETTE FATTO IN CASA PER VOI

Ingredienti: 200 g di conchiglie, 1 mozzarella, qualche pomodorino, 50 g di sedano, 25 g di mandorle, 40 ml di olio, di oliva, 20 g pecorino e 1 spicchio di aglio

Preparazione: iniziamo subito con la cottura della pasta in acqua bollente e salata, la scoliamo al dente e versiamo nell’acqua fredda per qualche secondo, scoliamo.

Intanto, prepariamo il pesto di sedano. Tagliamo a pezzetti il sedano e aggiungiamo anche qualche foglia così rendono il pesto più verde, uniamo l’olio di oliva, l’aglio, le mandorle e frulliamo il tutto. Uniamo il pecorino e diamo un’ultima frullata, mescoliamo con il cucchiaio. Se vogliamo possiamo sostituire il pesto con le olive nere, avremo davvero una pasta fredda super veloce.

Condiamo la pasta fredda con il pesto. Aggiungiamo i pomodorini tagliati a metà, la mozzarella a dadini, mescoliamo ed è pronta.

Se invece prepariamo la pasta in anticipo, scoliamo, facciamo raffreddare nell’acqua, condiamo con un filo di olio e mettiamo in frigo, solo al momento di servire aggiungiamo il pesto e il resto.

Serviamo con una foglia di sedano. Ovviamente se necessario mettiamo in frigo.