Ricette primi piatti Benedetta Rossi: riso filante al forno

Fuori piove e fa freddo, come sconfiggere la malinconia causata dal maltempo? La tristezza si scaccia via anche con un buon piatto e allora perchè non pescare tra le ricette di Benedetta Rossi? La foodblogger ha pensato persino a delle ricette per un menu antipioggia e allora perchè non preparare il suo buonissimo riso al forno filante? Una ricetta davvero molto buona per un primo piatto perfetto sempre. Il riso al forno filante può essere una super ricetta per il menu della domenica o anche per il menu delle feste, non trovate? Prendiamo appunti e vediamo come si prepara questo primo piatto di Benedetta Rossi. Per voi la ricetta scritta del riso filante al forno vista in una delle ultime puntate di Fatto in casa per voi.

Dal menu anti pioggia la ricetta della cloud cake

La ricetta del riso filante al forno di Benedetta Rossi

Ecco la lista degli ingredienti per il riso al forno di Benedetta Rossi: 400 g passata di pomodoro, 400 g riso, 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro, 300 g mozzarella, 200 g pomodorini, 80 g formaggio grattugiato, brodo vegetale, basilico, pangrattato

Iniziamo adesso la preparazione di questo piatto. Per prima cosa prendiamo una padella e dentro mettiamo un filo d’olio in padella; facciamo tostare il riso giusto per qualche secondo. Quando è ben caldo, bagniamo con il brodo vegetale. Dopo circa 5 minuti di cottura, aggiungiamo la passata di pomodoro ed il concentrato di pomodoro. Profumiamo con il basilico e proseguiamo ancora la cottura, aggiungendo poco brodo quando serve. A 2/3 della cottura, spegniamo e mantechiamo con il formaggio grattugiato.

Prendiamo la pirofila e iniziamo con il riso. Mettiamo metà di tutto il riso preparato nella pirofila facendo un primo strato. Livelliamo e distribuiamo sopra la mozzarella a dadini. Copriamo con il risotto rimasto e livelliamo. Disponiamo sopra dei pomodorini tagliati a spicchi e finiamo con formaggio grattugiato e pangrattato. E adesso cottura: mettiamo in forno a 180° per 20-25 minuti. Il risotto filante è pronto! Il consiglio furbo di Benedetta: si può preparare un riso non al sugo ma in bianco con i funghi e il formaggio, soprattutto se la ricetta si prepara in autunno.

