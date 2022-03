Ricette facili e veloci: pasta alici e olive di Benedetta Rossi

Oggi torniamo in cucina con le ricette di Benedetta Rossi . Che cosa vi proponiamo? Che sia per un pranzo veloce o per una cena tra amici, un primo piatto di Benedetta Rossi facilissimo da portare in tavola. Parliamo della pasta con alici e olive. Spaghetti alici e olive ( e se non amate le alici potete usare anche il tonno). Un primo piatto nello stile dell’amatissima foodblogger con una ricetta veloce e alla portata di tutti. Ci mettiamo all’opera per prendere appunti e preparare questo primo piatto facilissimo? La ricetta è stata preparata nella stagione 2021-2022 di Fatto in casa per voi!

Ricette primi Benedetta Rossi: facciamo spaghetti con olive e alici

La lista degli ingredienti per la preparazione degli spaghetti: 300 g spaghetti, 20 alici, 70 g olive nere, 70 g taralli, 15 g capperi, 300 ml passata di pomodoro, 10 pomodorini, 1 spicchio d’aglio, peperoncino e prezzemolo

Per prima cosa il condimento. Prendiamo una padella e dentro scaldiamo un bel filo d’olio con l’aglio tritata ed un pizzico di peperoncino, se gradito. Quando l’aglio soffrigge, uniamo i filetti di alici puliti (possiamo usare anche quelle sotto sale ben lavate o sotto olio sgocciolate) ed i capperi. Quando le alici cominciano a disfarsi, possiamo unire anche alla nostra preparazione i pomodorini a spicchi. Lasciamo cuocere qualche minuto. Aggiungiamo la passata di pomodoro, aggiustiamo di sale e lasciamo cuocere il tempo di cottura degli spaghetti (circa 10 minuti). Nel frattempo, aggiungiamo le olive denocciolate a pezzetti.

Scoliamo la pasta e la saltiamo in padella con il condimento. Serviamo con sopra i taralli sbriciolati (o pinoli, o mandorle tostati e sminuzzati) ed il prezzemolo tritato. Non ci resta adesso che gustare questo ottimi primo piatto!