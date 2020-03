Fatto in casa per voi, la ricetta delle uova in trippa di Benedetta Rossi

Tante le ricette di Benedetta Rossi per un pranzo o una cena veloci e oggi dalle ricette Fatto in casa per voi arriva la ricetta delle uova in trippa. La finta trippa è una delle ricette Fatto in casa per voi che si prepara davvero in pochi minuti e che piacerà a tutti. Negli ingredienti c’è anche il peperoncino che ovviamente togliamo se mangiano anche dei bambini. Pochissimi ingredienti che molto probabilmente abbiamo in casa e le uova in trippa al pomodoro sono pronte. Il sugo di polpa di pomodoro che Benedetta Rossi prepara deve cuocere davvero pochissimo tempo, la frittata è super veloce da fare e poi se vogliamo serviamo aggiungendo altro formaggio grattugiato. Non perdete le altre della bravissima food blogger. Buon appetito a tutti.

LA RICETTA DELLE UOVA IN TRIPPA DI BENEDETTA ROSSI – RICETTE FATTO IN CASA PER VOI

Ingredienti uova in trippa di Benedetta Rossi: 5 uova, 400 g di polpa di pomodoro, 1 cucchiaio di Parmigiano Reggiano, 1 cipolla e peperoncino

Preparazione uova in trippa da Fatto in casa per voi: iniziano preparando il sugo di pomodoro quindi versiamo un po’ di olio nel tegame e aggiungiamo la cipolla a fettine sottili o tritata, uniamo il peperoncino e facciamo andare, aggiungiamo poi la polpa di pomodoro, saliamo e lasciamo asciugare il sugo per qualche minuto.

Passiamo intanto alla frittata, sbattiamo nella ciotola le uova, aggiungiamo il parmigiano grattugiato e un pizzico di sale. In padella scaldiamo un filo di olio e versiamo le uova, facciamo cuocere a fiamma bassa con il coperchio poi giriamo la frittata e terminiamo la cottura. Facciamo raffreddare la frittata e tagliamo a striscioline, facciamo insaporire nel sugo e abbiamo la finta trippa, le uova in trippa nel sugo di pomodoro. Volendo possiamo ovviamente evitare il peperoncino se mangiano anche i bambini. Serviamo caldo o freddo e buon appetito a tutti.