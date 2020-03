Il plumcake salato, la ricetta con i piselli di Natalia Cattelani

Una vera bontà rustica, un’altra ricetta di Natalia Cattelani da provare subito, la ricetta del plumcake salato con i piselli. E’ una ricetta che Natalia Cattelani ci suggerisce dal suo delizioso blog di cucina Tempo di cottura. Un plumcake con i piselli è perfetto per accompagnare i nostri pranzi, le cene o per far mangiare i piselli ai bambini. E’ una delle ricette facili e veloci che possiamo eseguire anche con i bambini. Il plumcake con i piselli possiamo prepararlo anche il giorno prima, poi basterà conservalo con la pellicola, sarà perfetto. Ecco dalle ricette della maestra in cucina di Sassuolo un’idea sfiziosa per tutti. Serviamo a fette e buon appetito a tutti.

LA RICETTA DEL PLUMCAKE SALATO CON I PISELLI DI NATALIA CATTELANI

Ingredienti per uno stampo da plumcake di 22 cm: 250 g di farina 0, 50 g di olio di oliva, 100 g di latte intero, 3 uova, 2 o 3 cipollotti freschi, 200 g di piselli (anche surgelati), 70 g di pecorino, 3 cucchiai di lievito per torte salate, menta

Preparazione cake salato di Natalia Cattelani: puliamo e tritiamo i cipollotti, se sono freschi anche un po’ di parte verde, rosoliamo quindi con un po’ di olio in padella, bastano due minuti. Uniamo i piselli e facciamo appassire per 10 minuti e poi saliamo e pepiamo ma a fine cottura.

Accendiamo il forno statico a 180 gradi. Imburriamo lo stampo che foderiamo con la carta forno. Grattugiato il formaggio.

Nella ciotola rompiamo le tre uova, uniamo il pecorino grattugiato, l’olio di oliva, il latte, la farina setacciata con il lievito, amalgamiamo il tutto e uniamo i piselli cotti e intiepiditi, mescoliamo e uniamo le foglie di menta tritate, mescoliamo ma non troppo, quindi versiamo nello stampo, livelliamo e mettiamo in forno per 50 minuti circa. Non perdete le altre ricette, intanto tagliamo il plumcake a fette e buon appetito.