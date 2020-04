Fatto in casa per voi: Margarita caliente di Marco, la ricetta del marito di Benedetta Rossi

Sotto gli occhi attenti di Benedetta Rossi suo marito Marco ha preparato il Margarita caliente, un drink che prepara analcolico completando con la giusta decorazione, lime, arancia e peperoncino. Un risultato davvero delizioso, un cocktail analcolico ma piccante anche se dipende da quanto tabasco andremo ad aggiungere nella base del margarita. Tra le ricette Fatto in casa per voi questa la mettiamo accanto alla ricetta del budino al cioccolato piccante. Infatti Benedetta e Marco gustano le due preparazioni insieme. Se non avete il lime in casa potete anche evitare ma non potete evitare il resto e ricordate di passare il bordo dei bicchieri nel mix di canna da zucchero e peperoncino in polvere. Ecco come si prepara il margarita caliente con le ricette di Benedetta Rossi.

RICETTE BENEDETTA ROSSI – IL MARGARITA CALIENTE DI MARCO

Ingredienti: succo di 1 arancia, succo di 1 limone, succo di mezzo lime, ghiaccio, due cucchiaini zucchero di canna, tabasco e soda al limone – peperoncino in polvere e zucchero di canna per la decorazione

Preparazione: spremiamo l’arancia e versiamo nella brocca, spremiamo il limone e versiamo nella brocca, spremiamo il succo di mezzo lime, se l’abbiamo in casa. Facciamo attenzione ai semini. Aggiungiamo il tabasco piccantissimi, che Marco aggiunge nella brocca “a sentimento”. Mescoliamo un po’ e abbiamo la base del cocktail. Aggiungiamo ghiaccio a volontà e tanta soda al limone, mescoliamo e il margarita è pronta ma dobbiamo preparare i bicchieri.

Versiamo in un piatto zucchero di canna e peperoncino in polvere, passiamo il bordo del bicchiere nel mix. Versiamo il cocktail nei bicchieri. Completiamo con la decorazione: in uno stecchino di legno infilziamo la fettina di limone, la fettina di lime e la fettina di arancia, anche un peperoncino piccolo e intero e gustiamo il drink di Marco.