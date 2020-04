Le nuove ricette di Benedetta Rossi: torta rustica cavolfiori e pancetta

Un’altra ricetta di Benedetta Rossi da non perdere, la ricetta della torta rustica cavolfiori e pancetta. E’ la prima ricetta con cui Benedetta ha conquistato il suo Marco, la prima cosa che ha cucinato per lui. Una torta salata che aggiungiamo alle ricette di Benedetta Rossi su Food Network. Rende tutto più semplice utilizzando la pasta sfoglia già pronta e così non ci vuole molto tempo né una gran bravura. La besciamella la possiamo comprare già pronta o prepararla in casa. Possiamo sostituire alla pancetta la salsiccia sbriciolata, come sempre la Rossi ci regala tanti suggerimenti. In più durante le sue deliziose puntate di Fatto in casa per voi su Food Network ci racconta anche un po’ della sua vita. Ecco come si fa la torta rustica con cavolfiori e pancetta affumicata della bravissima e simpaticissima Benedetta Rossi.

LA RICETTA DI BENEDETTA ROSSI DELLA TORTA RUSTICA CAVOLFIORI E PANCETTA

Ingredienti torta salata Benedetta Rossi: 1 rotolo di pasta sfoglia, 500 g di cavolfiore romano, 150 g di pancetta affumicata, 300 ml di besciamella

Preparazione torta rustica cavolfiori e pancetta Fatto in casa per voi: cuociamo il cavolfiore a pezzi in acqua salata con l’aggiunta di un filo di aceto. Sistemiamo la pasta sfoglia nella teglia tenendo da parte la pasta che avanza con cui faremo le striscette di decorazione. Benedetta ha utilizzato una teglia da 26 cm di diametro.

In padella facciamo rosolare i dadini di pancetta affumicata con un pochino di olio. Aggiungiamo la besciamella, mescoliamo. Scoliamo il cavolfiore e versiamo in padella con pancetta e besciamella, facciamo insaporire. Versiamo poi il tutto nel guscio di pasta sfoglia. Se vogliamo un ripieno ancora più goloso possiamo sostituire alla pancetta la salsiccia.

Tagliamo le striscette di pasta sfoglia e decoriamo la torta rustica. Mettiamo in forno ventilato a 190 gradi per 30 – 35 minuti.