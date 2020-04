Ricette Benedetta Rossi: panfocaccia erbette e provola

Dalle nuove ricette Benedetta Rossi la ricetta del panfocaccia e provola di Benedetta Rossi, una delle ricette che non possiamo di certo perdere, una ricetta salata, facile da eseguire, una vera bontà. Una focaccia che arrotoliamo e il ripieno è goloso e salutare perché usiamo le erbette di campo. Benedetta Rossi adora questo tipo di ricette e in modo semplice mostra a tutti su Food Network come possiamo metterci tutti a lavoro in cucina. Doppia lievitazione ma la seconda è davvero molto veloce e avremo poi un panfocaccia ripieno molto soffice, buonissimo. Ecco la ricetta da Fatto in casa per voi.

LA RICETTA DEL PANFOCACCIA ERBETTE E PROVOLA DI BENEDETTA ROSSI

Ingredienti: 400 g di farina 0, 150 g di semola di grano duro, 7 g di lievito di birra disidratato, 2 cucchiaini di zucchero – 150 ml di latte, 150 ml di acqua, 100 ml di olio di semi di girasole, 1 cucchiaino di sale – 400 g di erbette di campo, 200 g di provola a fette e 1 tuorlo

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina 0, la semola, il lievito di birra disidratato e due cucchiaini di zucchero, mescoliamo. In un’altra ciotola versiamo il latte e l’acqua tiepidi, l’olio, il sale e mescoliamo aggiungendo la farina un po’ alla volta, mescoliamo. Impastiamo il tutto sul piano di lavoro e poi mettiamo nella ciotola e segniamo con la classica croce. Facciamo lievitare fino al doppio del volume.

Prendiamo l’impasto lievitato e lo stendiamo su un foglio di carta forno con l’aiuto di mattarello, otteniamo un rettangolo. Abbiamo già lessato le erbette. Farciamo il rettangolo con le erbette ben scolate, lasciamo liberi i bordi, aggiungiamo anche le fette di provola. Arrotoliamo aiutandoci con la carta forno. Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno e facciamo lievitare per 20 minuti. Spennelliamo con il tuorlo sbattuto e mettiamo in forno a 180 gradi per 40 minuti ventilato, a 190 gradi se in forno statico per 40 minuti.