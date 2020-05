Ricette Benedetta Rossi, facciamo il sapone all’olio d’oliva per il corpo

Sapone all’olio di oliva perfetto per il corpo, una ricetta di Benedetta Rossi che è di certo diversa dalle altre ricette Fatto in casa per voi. Non è una ricetta per la cucina quindi ci consiglia passaggi che possono apparire strani ma Benedetta Rossi richiama l’attenzione sulla sicurezza, quindi indossiamo guanti, occhiali di protezione e facciamo attenzione che vicino a noi non ci siano bambini o animali. Bisogna rispettare alla perfezione le dosi che dà Benedetta altrimenti il sapone non viene. Non utilizziamo alluminio e legno per la preparazione di questo sapone. Possiamo aggiungere profumi e additivi al sapone e la nostra youtuber preferita sceglie l’olio essenziale di lavanda. se vogliamo una versione purificante aggiungiamo un paio di cucchiai di argilla verde che troviamo in erboristeria. Seguiamo i passaggi di una delle ricette Fatto in casa per voi e avremo il sapone all’olio di oliva perfetto anche come regalo per i nostri amici, una ricetta davvero speciale.

LA RICETTA PER FARE IL SAPONE ALL’OLIO DI OLIVA DI BENEDETTA ROSSI – RICETTE FATTO IN CASA PER VOI

Ingredienti: 128 g di soda caustica, 300 g di acqua, 1 kg di olio di oliva, 1 cucchiaio di amido di mais, 10 ml di olio essenziale di lavanda

Preparazione: indossiamo guanti da cucina e occhiali per proteggere gli occhi. Iniziamo e uniamo la soda caustica all’acqua, mescoliamo e ricordiamo di non usare alluminio e legno nella lavorazione. Facciamo sciogliere bene e poi versiamo la soluzione nell’olio continuando a girare prima con una spatola e poi lavoriamo con il frullatore a immersione. Il composto diventa così cremoso e adesso uniamo l’amido di mais e l’olio essenziale di lavanda. Mescoliamo e versiamo nello stampo, in questo caso uno stampo rettangolare coperto da carta forno. Chiudiamo lo stampo e lasciamo riposare per 24 ore. Togliamo poi il pezzo di sapone solido e tagliamo con la taglierina che compriamo in ferramenta, facciamo dei pezzi da 2 cm di spessore. Se non abbiamo la taglierina possiamo usare un coltello da cucina ben affilato. Il sapone pronto va usato dopo minimo 40 giorni.