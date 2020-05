Focaccia di patate tre gusti, la ricetta di Diego Bongiovanni

Ancora una ricetta di Diego Bongiovanni suggerita in una delle dirette Instagram ed è la ricetta della focaccia di patate tre gusti. Diego sceglie tre gusti e non solo la classica focaccia condita con sale, olio e origano ma anche il gusto con i pomodorini e il gusto ben più particolare con le cipolle e la salvia. E’ la base di questa ricetta che ci conquista, la focaccia con le patate è di certo più golosa e soffice ma possiamo poi condirla come preferiamo e lasciarla anche semplice, magari farcirla con gli ingredienti che preferiamo come la mortadella, il prosciutto crudo o cotto, la mozzarella o altri formaggi e così via. Sono davvero tante ormai le ricette Instagram che gli chef e i maestri in cucina ci regalano ogni giorno. Ecco oggi la ricetta di Diego Bongiovanni in attesa del suo ritorno in tv.

RICETTE DIEGO BONGIOVANNI – LA RICETTA DELLA FOCACCIA DI PATATE TRE GUSTI

Ingredienti: 300 g di patate lesse, 1 kg di farina, 500 g di acqua, 30 g di olio evo, 30 g di sale, 25 g di lievito

Preparazione: abbiamo già le patate, le schiacciamo, aggiungiamo gli altri ingredienti, quindi la farina, l’acqua, il sale, l’olio e il lievito di birra. Impastiamo il tutto e otteniamo un composto morbidissimo e molto liscio. Disponiamo subito l’impasto nella teglia ben unta e allarghiamo l’impasto. Facciamo lievitare. Se vogliamo possiamo condire come ha fatto Diego Bongiovanni scegliendo tre gusti. Uno con i pomodorini e un altro con cipolle a fette e salvia, condiamo con acqua e olio di oliva sbattuti insieme, un pizzico di sale grosso e mettiamo in forno a 180 gradi per 15 minuti. Il gusto classico invece è con olio, sale e origano. Seguiamo le dirette di Diego Bongiovanni per rendere tutto un po’ più semplice perché nel riepilogo non dà molti dettagli.