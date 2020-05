Fatto in casa per voi, sacchettini di bresaola e spiedini di zucchine: ricette di Benedetta Rossi

Le ricette di Benedetta Rossi di oggi 30 maggio 2020, la ricetta Fatto in casa per voi per i sacchettini di bresaola e gli spiedini di zucchine. Non perdete le ricette di oggi di Benedetta Rossi, una deliziosa idea per una cena veloce, perfetta anche da preparare prima. Le zucchine le possiamo grigliare anche il giorno dopo, le mettiamo in frigo e il ripieno si farà in un minuto. Per i sacchettini di bresaola occorre ancora meno tempo ma il risultato è davvero perfetto. Un antipasto importante, un aperitivo sfizioso o una cena estiva, perfetta sempre quando abbiamo poco tempo. Ecco dalle ricette Fatto in casa per voi la ricetta di Benedetta Rossi con bresaola e zucchine.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI – LA RICETTA DI BENEDETTA ROSSI DEI SACCHETTINI DI BRESAOLA E DEGLI SPIEDINI DI ZUCCHINE

Ingredienti – Per i sacchettini: 12 fette di bresaola, erba cipollina, 200 g di robiola, succo di limone

Per gli spiedini: 2 o 3 zucchine, sale, 150 g di formaggio spalmabile, qualche pomodorino

Preparazione: scaldiamo subito la piastra sul fuoco. Tagliamo a fette le zucchine per la lunghezza, le fette saranno spesse 2 o 3 mm, ovviamente con tutta la buccia. Grigliamo le zucchine su ambo i lati e disponiamo una sull’altra nel piatto, in questo modo continueranno a cuocersi con il colore calore e si ammorbidiranno.

Prendiamo le zucchine e saliamo leggermente da un lato, spalmiamo il formaggio spalmabile e aggiungiamo un pomodorino intero al centro. Arrotoliamo e fermiamo con uno stecchino di legno. proseguiamo così con tutte le zucchine, quindi sale, formaggio e pomodorino. Possiamo sostituire il pomodorino con in pezzo di carote o oliva.

Passiamo agli spiedini. Nella ciotola mettiamo la robiola, un pizzico di sale, il succo di limone e l’erba cipollina fresca tagliata a pezzettini, mescoliamo. Formiamo i sacchettini con le fette di bresaola più spesse. Al centro mettiamo un po’ di ripieno, chiudiamo a sacchettino con un filo di erba cipollina. Proseguiamo con gli altri sacchettini. Ricotta, miele e noci può essere un’altra idea per il ripieno. Disponiamo sacchettini e spiedini sul vassoio e serviamo.