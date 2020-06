Panzanella di verdure, la ricetta di oggi di Benedetta Rossi

Altre ricette di Benedetta Rossi e oggi 6 giugno 2020 impariamo come si fa la panzanella di verdure. E’ la panzanella di verdure di Fatto in casa per voi quindi una ricetta della panzanella a modo mio, a modo di Benedetta Rossi. Pomodori, cetrioli, cipolla, olive nere, tonno e ovviamente pane raffermo, questo il suggerimento di Benedetta. Se non aggiungiamo il pane abbiamo una golosa insalata ma con il pane raffermo diventa un piatto unico, non serve aggiungere altro. E’ una delle ricette Fatto in casa per voi perfetta per il pranzo o per la cena. Ecco come si fa la panzanella di Benedetta Rossi. Non perdete le altre ricette di oggi di Fatto in casa per voi.

LA RICETTA DELLA PANZANELLA DI VERDURE DI BENEDETTA ROSSI – FATTO IN CASA PER VOI

Ingredienti: 6 o 7 fette di pane raffermo, 2 o 3 pomodori rossi, basilico, 1 cetriolo, 1 cipolla rossa, 200 g di tonno sott’olio, sale, 100 g di olive nere, acqua, aceto

Preparazione: tritiamo la cipolla e la mettiamo a bagno in una ciotola in acqua fredda cos’ si addolcisce e si ammorbidisce. Meglio se prima la mettiamo in congelatore così quando la affettiamo ci fa piangere di meno.

In una teglia mettiamo acqua e aceto in proporzione due parti di acqua e una di aceto. Abbiamo le fette di pane che passiamo nell’acqua inzuppando bene.

Tagliamo i pomodori a pezzetti, mettiamo nella ciotola, tagliamo il centriolo con tutta la buccia, a pezzi tutti uguali. Aggiungiamo anche le olive nere denocciolate, uniamo anche il tonno sott’olio sminuzzato. Se vogliamo aggiungiamo anche i filetti di acciuga, mescoliamo il tutto e abbiamo una bella insalata che possiamo preparare con qualche ora di anticipo, così sarà più golosa.

Strizziamo il pane e lo aggiungiamo a pezzi nella ciotola, mescoliamo bene ancora e così il pane assorbe l’olio. Alla fine uniamo la cipolla scolata, amalgamiamo e ancora sale, pepe e tanto olio di oliva.