Ricette Benedetta Rossi: cous cous di verdure e pollo Fatto in casa per voi

Tra le nuove ricette di Benedetta Rossi la ricetta del cous cous di verdure e pollo, dalle nuove ricette Fatto in casa per voi. La bravissima food blogger suggerisce il cous cous per una cena o un pranzo perfetti perché possiamo davvero aggiungere dentro ciò che vogliamo, tutto in base al nostro gusto. E’ un piatto nord africano ma anche in Sicilia il cous cous è delizioso e Benedetta chiede la ricetta originale ai suoi fan. Le dosi suggerite sono per 4 persone ma la Rossi consiglia di farne di più perché sarà ancora più buono il giorno dopo, freddo. Pochissimo tempo per la preparazione e da Fatto in casa per voi arriva il suggerimento giusto, il cous cous ovviamente non scuoce, quindi anche se chi deve venire a pranzo o a cena fa tardi non ci saranno problemi.

LE RICETTE FATTO IN CASA PER VOI – LA RICETTA COUS COUS DI VERDURE

Ingredienti: 500 g di bocconcini di pollo, mezza cipolla, 1 zucchina, 1 carota, mezzo bicchiere di acqua, mezzo bicchiere di vino bianco, curry a piacere, 24o g di cous cous a cottura rapida e 250 ml di acqua calda

Preparazione: iniziamo con il trito di cipolla e carota che facciamo soffriggere in padella con un po’ di olio di oliva, lasciamo appassire la cipolla e uniamo il pollo. Il pollo deve essere tagliato già a bocconcini. facciamo rosolare e sfumiamo con il vino, solo dopo uniamo l’acqua calda e facciamo evaporare. Tagliamo la zucchina a dadini e uniamo in padella, facciamo cuocere.

Versiamo il cous cous nella ciotola e aggiungiamo l’acqua calda, aggiungiamo se vogliamo il curry o la paprika e copriamo con un piatto, un coperchio, pochi minuti ed è pronto. Sgraniamo e condiamo con le verdure e il pollo. Aggiungiamo un po’ di olio e mescoliamo ancora. Sarà già buono ma è perfetto anche freddo.