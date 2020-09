Fatto in casa per voi, le tortillas farcite è la ricetta di oggi di Benedetta Rossi

Dalle nuove ricette di Benedetta Rossi del 19 settembre 2020 la ricetta delle tortillas ripiene. E’ una delle ricette Fatto in casa per voi da non perdere, è una delle ricette di oggi del menù messicano. Dopo gli anelli di cipolle fritti, i cookies al cioccolato ecco la ricetta delle tortillas ripiene, tacos ripiene di cipolla, carne di manzo ma va bene anche la carne di pollo, fagioli rossi, salsa di pomodoro e peperone verde. E’ una ricetta messicana di Benedetta Rossi e non po’ mancare il peperoncino.

LA RICETTA DELLE TORTILLAS FARCITE DI BENEDETTA ROSSI DA FATTO IN CASA PEE VOI

Ingredienti: 150 g di farina di mais, 150 g di farina 00, 1 cucchiaino di sale, 150 ml di acqua

Per il ripieno: 1 cipolla, 250 g di spezzatino di manzo, 70 g di mais, 200 g di fagioli rossi, salsa di pomodoro, 1 peperone verde, peperoncino

Preparazione: in una ciotola versiamo la farina di mais, la farina 00, il sale, acqua, impastiamo bene prima nella ciotola e poi passiamo tutto sul piano di lavoro. Otteniamo un composto omogeneo che facciamo riposare 10 minuti, coperto con la pellicola per alimenti.

Passiamo al ripieno e tritiamo la cipolla, versiamo nella pentola con olio e un po’ di peperoncino, facciamo andare, deve rosolare ma non bruciare, aggiungiamo la carne, facciamo cuocere 5 minuti, mescoliamo spesso. Uniamo il pomodoro e facciamo cuocere ancora 5 minuti. Tagliamo a pezzettini i peperoni e uniamo anche questi in pentola, facciamo cuocere altri 5 minuti e poi uniamo il mais e i fagioli già cotti, mescoliamo e facciamo insaporire. Togliamo dal fuoco.

Diamo forma alle tortillas: dividiamo l’impasto in 4 parti, facciamo delle palline e mettiamo una pallina tra i fogli di pellicola, schiacciamo con un piatto, e poi diamo la forma tonda con il mattarello. Facciamo lo stesso con le altre. Cuociamo sulla piastra ben calda, un minuto per lato. Facciamo riposare i tacos nel canovaccio, farciamo e chiudiamo a mezzaluna, serviamo.