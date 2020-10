Confettura di cipolle rosse, la ricetta di Benedetta Rossi

La ricetta di Benedetta Rossi della confettura di cipolle rosse è un regalo mangereccio che la food blogger ha pensato per le sue amiche. La confettura di cipolle è perfetta da spalmare sul pane o da gustare con i formaggi. La preparazione delle cipolle rosse di Fatto in casa per voi è davvero semplice, facciamo macerare tre ore le cipolle tagliate a fettine e poi meno di 1 ora per cuocere il tutto. Conserviamo nei vasetti la confettura delle ricette Fatto in casa per voi. Deliziosa ricetta di Benedetta Rossi, la confettura in questo modo possiamo gustarla sui formaggi giusti o sul pane, buonissime le bruschette ma anche nei panini golosi. Ecco una delle nuove ricette Fatto in casa per voi da provare subito.

LA RICETTA DELLA CONFETTURA DI CIPOLLE ROSSE – RICETTE FATTO IN CASA PER VOI

Ingredienti: 1 kg di cipolle rosse, 400 g di zucchero di canna, 100 ml di aceto balsamiche, una presa di sale e 3 foglie di alloro

Preparazione: puliamo le cipolle rose, le tagliamo poi a fettine molto sottili. Nella ciotola aggiungiamo alle cipolle lo zucchero di canna, l’aceto balsamico, le foglie di alloro intere, mescoliamo bene il tutto e facciamo macerare per almeno 3 ore. Possiamo mescolare di nuovo e versare tutto nella pentola, cipolle e sughetto, aggiungiamo un pizzico di sale e portiamo sul fuoco. Facciamo cuocere per 45 minuti mescolando ogni tanto fino a quando si addensa.

Sterilizziamo tre vasetti, versiamo la confettura di cipolle ancora calda, chiudiamo poi con il coperchio e possiamo consumare anche subito. Benedetta Rossi ha preparato anche tre etichette, poi una bella confezione con un pezzetto di stoffa e un cordoncino. Se vogliamo conservare per un po’ la confettura facciamo bollire i vasetti.