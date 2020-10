Benedetta Rossi, la ricetta della focaccia ripiena con erbe di campo e salsiccia

La ricetta della focaccia con erbette di campo di Benedetta Rossi dal menù del bosco di oggi 31 ottobre 2020, la ricetta della focaccia ripiena Fatto in casa per voi. Se non piove è la stagione perfetta per raccogliere erbette e funghi e che sia cicoria o altro sarà perfetto per il ripieno di questa focaccia di Benedetta Rossi, Da Fatto in casa per voi anche la versione prosciutto, carciofi e provola, quindi non abbiamo limite, possiamo farcire la focaccia di oggi di Benedetta Rossi come vogliamo. Ecco la ricetta della focaccia con erbe di campo da Fatto in casa per voi.

RICETTE BENEDETTA ROSSI – LA RICETTA DELLA FOCACCIA CON ERBETTE DI CAMPO

Ingredienti: 400 g farina 0, 250 ml acqua, 1 cucchiaino di sale, 1 bustina lievito istantaneo per salati, 350 g erbe di campo bollite, peperoncino, 150 g scamorza a fette, salsiccia, 3 cucchiai di olio, 1 spicchi di aglio

Preparazione: nella ciotola mettiamo l'acqua, l'olio, il sale, il lievito per torte salate e mescoliamo. Aggiungiamo la farina un po' alla volta e quando l'impasto è più consistente lo lavoriamo sul piano infarinato. Non serve impastare a lungo, facciamo riposare 10 minuti.

In padella facciamo rosolare l’aglio a pezzetti con l’olio di oliva, uniamo il peperoncino e la salsiccia sbriciolata, facciamo rosolare. Aggiungiamo le erbette sbollentate e ben scolate. Facciamo insaporire il tutto. Se vogliamo aggiungiamo lo zafferano.

Stendiamo l’impasto sopra la carta forno infarinata. Otteniamo due dischi che saranno uguali alla grandezza della padella in cuci cuociamo la focaccia.

Sul primo cerchio di focaccia disponiamo le fette di scamorza, le erbette con la salsiccia, lasciamo libero il bordo. Aggiungiamo altre fette di provola e adagiamo sopra l’altro cerchio di pasta, sigilliamo bene.

Altra versione può essere prosciutto, carciofi e provola.

Scaldiamo bene la padella antiaderente e disponiamo dentro la focaccia farcita, lo facciamo con delicatezza, magari ci facciamo aiutare. Facciamo cuocere per circa 4 minuti coperta. Giriamo la focaccia e facciamo cuocere altri 4 minuti. Passato il tempo è pronta.

Oppure possiamo cuocere in forno a 170 gradi per mezz’ora circa.