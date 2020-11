Club sandwich di Benedetta Rossi, le ricette Fatto in casa per voi

Che ricetta il club sandwich di Benedetta Rossi oggi 21 novembre 2020 per le ricette Fatto in casa per voi! Come sempre le ricette di Benedetta Rossi sono facili, veloci, golose e anche questa volta il menù cinematografico è una proposta che va copiata. Tre ricette per il menù di oggi di Fatto in casa per voi, tre idee per ricordare insieme tre grandi film. Con il club sandwich ricordiamo una grande scena del film Harry ti presento Sally. Ecco come si fa il club sandwich all’italiana di Benedetta Rossi. Non perdete le altre ricette della bravissima food blogger, dalla ricetta del dolce alla ricetta dei pomodori verdi fritti di oggi.

LA RICETTA DEL CLUB SANDWICH DI BENEDETTA ROSSI – RICETTE FATTO IN CASA PER VOI 21 NOVEMBRE 2020

Ingredienti: 3 fette di pane da toast, maionese, burro, petti di pollo, bacon, pomodori rossi, foglie di lattuga, cavolo cappuccio, carote julienne, mezzo vasetto di yogurt bianco, 1 cucchiaino di aceto, erba cipollina, senape, un pizzico di zucchero

Preparazione: usiamo la stessa padella per cuocere tutto quindi partiamo dal pane che ha meno sapore. Benedetta lascia la crosta al pane (va bene anche il pane di segale). Per preparare il club sandwich ci vogliono tre fette di pane da toast. Dopo averle tostate con la padella leggermente imburrata le mettiamo da parte.

Nella stessa padella rosoliamo le fette di bacon, mettiamo da parte. Nella stessa padella cuociamo il petto di pollo sempre con un po’ di burro. Se vogliamo una versione vegetariana facciamo invece frittata e formaggio.

Tagliamo a fette i pomodori. Saliamo i pomodori e il petto di pollo. Spalmiamo sulla prima fetta di pane la maionese, una foglia di lattuga, bacon, petto di pollo e un po’ di pomodoro. Seconda fetta di pane, altra passata di maionese sia sopra che sotto, quindi lattuga, bacon, petto di pollo e fette di pomodoro. Ultima fetta di pane, maionese e chiudiamo. Schiacciamo un po’ e tagliamo a metà così otteniamo due triangoli. Teniamo insieme i sandwich con due stecchini.