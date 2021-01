Benedetta Rossi prepara la pizza rustica cotto e formaggio per le ricette Fatto in casa per voi

La ricetta che consola Benedetta Rossi è la pizza rustica con prosciutto cotto e formaggio, è la ricetta Fatto in casa per voi di oggi 16 gennaio 2021. E’ difficile che Benedetta Rossi abbia delle giornate negative ma confida che a volte fa troppo, lavora troppo e si stanca e le viene mal di schiena. In quei giorni si sente un po’ giù e sceglie le ricette che consolano. Le ricette Fatto in casa per voi come sempre sono facili e veloci ma questa torta rustica fatta con il prosciutto cotto e il formaggio lo è ancora di più delle altre. Abbiamo la pasta sfoglia già pronta, il ripieno va solo tagliato a dadini e mescolato, aggiungiamo le uova e tutto va in frigo e in 35 minuti di cottura è pronto. Possiamo gustare subito la torta salata, la torta rustica golosa di Benedetta Rossi. Ecco la ricetta Fatto in casa per voi di oggi per tutta la famiglia e per mille occasioni.

RICETTE BENEDETTA ROSSI – PIZZA RUSTICA COTTO E FORMAGGIO

Ingredienti: 2 rotoli di pasta sfoglia, 250 g di prosciutto cotto, 250 g di provola dolce, 2 uova, 1 tuorlo per spennellare

Preparazione: nella ciotola rompiamo le uova, sbattiamo e aggiungiamo il prosciutto cotto a dadini e il formaggio a dadini, mescoliamo. Possiamo provare anche la versione ricotta e stracchino. Club sandwich di Benedetta Rossi, le ricette Fatto in casa per voi

Utilizziamo la teglia tonda da 26 cm di diametro, la imburriamo.

Abbiamo la sfoglia già pronta, la togliamo dal frigo e disponiamo il primo disco nella teglia ma senza la carta forno. Versiamo nel guscio di sfoglia tutto il ripieno, livelliamo. Possiamo lasciare aperta utilizzando così solo un disco di sfoglia.

Copriamo con l’altro disco di pasta sfoglia. Richiudiamo bene i bordi e con la pasta avanzata ritagliamo tanti cerchi piccoli che adagiamo lungo il bordo. Abbiamo così anche una bella decorazione. Spennelliamo tutta la superficie con il tuorlo d’uovo sbattuto. Bucherelliamo la superficie e mettiamo in forno a 190 gradi ventilato per 35 minuti.