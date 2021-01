Crostata salata soffice, la ricetta di Benedetta Rossi

La ricetta della crostata salata soffice di Benedetta Rossi è la prima ricetta Fatto in casa per voi di oggi 23 gennaio 2021. Una ricetta rustica, una crostata salata dalle ricette Fatto in casa per voi. Preparare la base per la torta rustica di Benedetta Rossi è davvero semplice, poi con la farcitura giochiamo come vogliamo, la decorazione questa torta salata davvero favolosa. Benedetta Rossi ha suggerito pomodori, rucola, bresaola e formaggio conditi poi con olio, sale e succo di limone, ovviamente non dimentichiamo il formaggio spalmabile. Possiamo però scegliere la farcitura che volgiamo. Ecco la super ricetta di oggi di Fatto in casa per voi.

RICETTE BENEDETTA ROSSI – LA RICETTA DELLA CROSTATA SALATA SOFFICE

Ingredienti: 100 g di farina, 1 bustina di lievito istantaneo per torte salate, 1 cucchiaio di zucchero, 50 g di formaggio grattugiato, 100 g di ricotta, 2 cucchiaini di sale, 3 uova, 100 ml di latte, 50 ml di olio di semi

Per la farcitura: 200 g formaggio fresco spalmabile, 100 g di bresaola, 60 g di rucola, pomodorini, formaggio stagionato

Preparazione: rompiamo le uova, uniamo il sale, lo zucchero, il parmigiano grattugiato e iniziamo a frullare il tutto. Uniamo poi la ricotta, che possiamo sostituire con un vasetto di yogurt bianco non zuccherato. Frulliamo e uniamo anche l’olio, frulliamo e uniamo il latte. Lavoriamo ancora con le fruste elettriche e aggiungiamo la farina, lavoriamo ancora e solo alla fine aggiungiamo il lievito istantaneo per torte salate.

Usiamo uno stampo da crostata da 26 cm imburrato e infarinato. Mettiamo in forno a 170 gradi ventilato 20 minuti, se statico 180 gradi per 20 minuti. Facciamo raffreddare e capovolgiamo nel vassoio.

Benedetta ha usato lo stampo furbo che lascia c’è l’incavo per la farcitura.

Spalmiamo sopra la crostata il formaggio spalmabile. Decoriamo e arricchiamo con le fette di bresaola, con la rucola, i pomodorini e il formaggio stagionato. Possiamo giocare molto con la decorazione. Prima di servire, olio, sale e succo di limone.