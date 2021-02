Ricette Benedetta Rossi: taralli salati al vino bianco

Per il menù ubriaco la ricetta di Benedetta Rossi dei taralli salati al vino bianco, i taralli Detto Fatto di oggi 20 febbraio 2021. Dalle nuove ricette Fatto in casa per voi la prima ricetta di oggi del menù alcolico, la ricetta per fare i tarallini salati. I taralli sono perfetti da portare in tavola in attesa del pranzo o della cena, perfetti come aperitivi. Un impasto davvero semplice da preparare a mano, come tutte le altre ricette con impasti di Benedetta Rossi. Vino bianco, rosmarino e poco altro e la ricetta di Benedetta Rossi è una vera delizia. Non perdete questa e le altre ricette Fatto in casa per voi.

RICETTE DETTO FATTO OGGI 20 FEBBRAIO 2021 – LA RICETTA DEI TARALLINI SALATI AL VINO BIANCO DI BENEDETTA ROSSI

Ingredienti: 400 g di farina, 8 g di lievito istantaneo per torte salate, 150 ml di olio di oliva, 70 ml di vino bianco, 70 ml di acqua, 1 cucchiaino di sale, 1 cucchiaio di rosmarino secco

Preparazione: nella ciotola versiamo il vino, l’acqua (se vogliamo possiamo anche raddoppiare le dosi del vino e non mettere l’acqua), aggiungiamo anche l’olio di oliva, sale, il lievito in polvere, il rosmarino secco tritato. Iniziamo a mescolare aggiungendo la farina un po’ alla volta. Benedetta Rossi impasta sempre con le mani, così ha anche le mani belle grazie all’olio. Quando l’impasto è consistente continuiamo a lavorarlo sul piano.

L’impasto è pronto e diamo forma ai tarallucci. Chiuderli bene ad anello è impossibile e Benedetta Rossi suggerisce la forma a fiocchetto della grandezza che voglia, ma ovviamente devono essere tutti della stessa grandezza.

mettiamo in forno a 180° C ventilato per 20 minuti, col forno statico a 190° C per lo stesso tempo. Altro consiglio è di farne un bel po’ di tarallini perché ben chiusi si conservano a lungo.