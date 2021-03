Ricette Benedetta Rossi: cestini di pancarrè con ricotta e verdure

Dal menù vegetariano di Benedetta Rossi la ricetta dei cestini di pancarrè con verdure, la ricetta Fatto in casa per voi di oggi 6 marzo 2021. Una ricetta veloce e molto facile di Benedetta Rossi. Le verdure sono come una tavolozza di colore e Benedetta Rossi propone la ricetta vegetariana veloce dell’antipasto cestini di pancarrè, perfetti anche per una cena in piedi. Peperone, cetriolo, carota ma possiamo anche scegliere tante altre verdure. Un pinzimonio speciale ma di questa ricetta possiamo davvero mangiare tutto, anche il cestino di pane. Non perdete questa e le altre ricette Fatto in casa per voi del menù vegetariano e degli altri ottimi menù.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI – LA RICETTA

Ingredienti: 6 fette di pancarrè senza crosta, erba cipollina, 400 g di ricotta, 1 peperone, 1 carota, 1 cetriolo

Preparazione: se non troviamo il pancarrè senza crosta va bene anche il pane per tramezzini che dividiamo a metà. Con il mattarello rendiamo sottile le fette di pane, in pratica le dimezziamo. Le chiudiamo poi un po’ a cestino e inseriamo negli stampini per muffin, avremo così in cottura la forma giusta. Possiamo usare anche gli stampini usa e getta.

Mettiamo in forno a 180° C ventilato per una decina di minuti, quindi una cottura senza aggiungere altro. Sformiamo i cestini freddi e saranno perfetti.

Nella ricotta mettiamo l’erba cipollina tritata e aggiungiamo sale, olio di oliva e mescoliamo bene. Possiamo usare la ricotta di pecora o mista. La farcitura può essere anche di ricotta e formaggio o prosciutto cotto.

Laviamo carota, cetriolo e peperone, puliamo e tagliamo a listarelle. Possiamo usare anche le melanzane. Del cetriolo evitiamo la parte più interna.

Farciamo i cestini di pane con la crema di ricotta, infilziamo dentro le verdurine tagliate. In pratica la ricotta è il pinzimonio. Disponiamo i cestini su un bel vassoio e il risultato è davvero delizioso.