Fagottini wurstel e patatine, la ricetta di Benedetta Rossi

Da non perdere la ricetta di Benedetta Rossi di oggi 19 giugno 2021, la ricetta dei fagottini wurstel e patatine per Fatto in casa per voi. Tre ricette come sempre per la food blogger e oggi dopo la ricetta della poke cake, la ricetta dei tramezzini e gelato, ecco la ricetta dei fagottini con wurstel e patatine. I più piccoli ma anche i più grandi impazziranno per queste tre merende, queste tre golosità che magari in piena estate possono anche sostituire il pranzo o la cena. La ricetta di questi fagottini con le patatine fritte e i wurstel sono bellissimi da vedere e non solo buonissimi, perfetti anche per una festa di compleanno. Intanto, Benedetta Rossi ricorda dei tempi delle elementari e dei calcioni ripieni di ricotta e cacao, ma adesso ecco la ricetta Fatto in casa per voi.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI DI BENEDETTA ROSSI – FAGOTTINI WURSTEL E PATATINE

Ingredienti: 400 g di farina, 250 ml di acqua, 1 bustina di lievito istantaneo per salati, 25 ml di olio evo, 1 cucchiaino di sale, 12 wurstel, 300 g di patatine fritte, 50 g di formaggio Asiago, olio per friggere

Preparazione: facciamo l’impasto partendo dall’olio in ciotola, il cucchiaino di sale, il lievito in polvere, mescoliamo e aggiungiamo un po’ alla volta la farina setacciata, impastiamo e abbiamo il panetto che copriamo con una ciotola capovolta. Facciamo riposare solo qualche minuto, non deve lievitare.

Intanto, scaldiamo bene l’olio in padella e friggiamo le patatine, facciamo ben dorare, scoliamo su carta da cucina per eliminare l’unto in eccesso. Incidiamo i wurstel sull’estremità, facciamo una croce.

Stendiamo l’impasto non troppo sottile, circa mezzo cm, e ci aiutiamo sua con il mattarello che con un po’ di farina. Otteniamo un rettangolo che dividiamo in sei parti, abbiamo così 6 pezzi per fagottini.

Su ogni pezzo mettiamo un wurstel, rivolto verso un angolo, e le patatine, un po’ di Asiago a dadini, ripieghiamo gli altri angoli e formiamo un fagottino. Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno e mettiamo in forno 30 minuti a 170° C.

Se vogliamo completiamo con maionese e ketchup.