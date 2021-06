Minestrone ricco, la ricetta di Benedetta Rossi

Buonissimo il minestrone e la ricetta di Benedetta Rossi del minestrone ricco è ovviamente molto semplice. E’ una delle ricette di giugno di Fatto in casa per voi. Il minestrone è perfetto in inverno ma molti lo gradiscono anche d’estate, perfetto per chi è a dieta o per chi non trova altro modo di mangiare verdure e legumi, magari ottimo anche quando si è esagerato con le calorie tra pranzi e cene. Le ricette di Benedetta Rossi sono sempre facili e veloci, questa ricetta del minestrone ricco diventa più o meno calorica in base ai grassi, all’olio, che vogliamo aggiungere a fine cottura, a crudo.

RICETTE BENEDETTA ROSSI MINESTRONE RICCO – RICETTE FATTO IN CASA PER VOI

Ingredienti: 1 mazzetto di bietola, 1 zucchina, 1 patata, 100 g di funghi, 150 g di piselli, 150 g di fagioli, 1 carota, 1 costa di sedano, 1 cipolla, acqua, concentrato di pomodoro, olio e pane

Preparazione: puliamo tutte le verdure e le tagliamo a pezzetti, versiamo nella pentola. Abbiamo bisogno di una pentola grande. Aggiungiamo la cipolla taglia a fettine, il sedano che tagliamo molto piccolo, possiamo anche tritarlo, quindi le zucchine tagliate a rondelle, le bietole tagliate a pezzetti. Aggiungiamo anche la carota tagliata a dadini, così come la patata che possiamo lasciare anche un po’ più grande. Aggiungiamo i funghi, i fagioli che sono già cotti, e anche i piselli. Versiamo 1,5 litri di acqua e mettiamo sul fuoco. Saliamo e facciamo cuocere per 30 – 40 minuti. Se necessario aggiungiamo altra acqua ma non esageriamo. Se vogliamo possiamo colorare un po’ il minestrone aggiungendo un po’ di concentrato di pomodoro.

Ovviamente saliamo e aggiungiamo l’olio che gradiamo, meglio se l’olio lo mettiamo a crudo. Il consiglio è di gustare il minestrone tiepido. Se non siamo del tutto a dieta aggiungiamo delle fette di pane tostato.