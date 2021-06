Insalata di risso ricca: la ricetta di Benedetta Rossi perfetta per l’estate

Come fare in casa una insalata di riso perfetta per le giornate calde d’estate? I consigli oggi arrivano da Benedetta Rossi che ha deciso di suggerire nella puntata di Fatto in casa per voi in onda il 26 giugno 2021 una ricetta molto molto buona per preparare una insalata di riso ricca. Nel menu che sa di estate, la ricetta dell’insalata di riso non può mancare e Benedetta Rossi ha preparato una ricetta che piacerà di certo a chi ama questo piatto.

Ricette estive di Benedetta Rossi: insalata di riso ricca

Iniziamo con la lista degli ingredienti per questa ricetta: 250 g riso, 3 uova sode, pomodorini, sottaceti misti, 150 g carciofi sott’olio, 100 g prosciutto cotto a cubetti, 100 g olive, 150 g emmental, 150 g mais, 100 g mozzarella, 150 g tonno

Ovviamente questa è una idea di partenza, potrete variare poi voi con la scelta degli altri ingredienti da unire a questa insalata di riso che così è già molto ricca.

Iniziamo con la cottura del riso e mentre si cuoce, prepariamo tutti gli ingredienti utili per la nostra insalata di riso ricca. Prepariamo anche le uova sode, in modo da poterle lasciare raffreddare prima di tagliarle.

Prendiamo una bella ciotola capiente e dentro mettiamo i pomodorini tagliati a spicchi piccoli. Uniamo, quindi, i carciofini a spicchi, il prosciutto cotto a dadini, le olive denocciolate, formaggi a dadini, il mais in scatola sgocciolato.

Una volta che il riso sarà pronto, lo scoliamo e lo passiamo nell’acqua fredda. Uniamo il riso ai condimenti e mescoliamo, aggiustando di sale e pepe. Un filo d’olio e decoriamo con le uova sode con abbiamo preparato in precedenza ed ecco che la nostra insalata di riso ricca è servita, se vi piace, potete usare anche delle foglie di basilico fresco.

E per chi si fosse perso la ricetta del dolce di Benedetta Rossi perfetto per l’estate, ecco la ricetta da non perdere.