Sbriciolata al limone che sa di cheesecake: la ricetta di Benedetta Rossi

Una nuova puntata di Fatto in casa per voi è andata in onda sabato 26 giugno 2021 e come sempre non sono mancate le ricette semplici e veloci di Benedetta Rossi. Per queste menu dedicato alle ricette estive di Benedetta, arriva la sbriciolata al limone che sa di cheesecake. Che ne dite di provare a fare in casa questo dolce? Sarà perfetto per l’estate perchè è davvero molto molto facile e soprattutto non abbiamo bisogno di metterci ai fornelli, si prepara infatti tutto senza cottura! La sbriciolata al limone di Benedetta Rossi sembra molto una cheesecake, che ne dite, proviamo a farla in casa?

Da Fatto in casa per voi: sbriciolata al limone di Benedetta Rossi

Iniziamo con la lista degli ingredienti:

350 g biscotti secchi, 150 g burro

300 ml panna già zuccherata, 2 limoni, 1 cucchiaio di zucchero, 1 vasetto di yogurt al limone, 1 filetta di aroma limone

Questa ricetta può essere perfetta anche per chi ha intolleranze: nel caso della celiachia basterà usare biscotti senza glutine. Per chi è intollerante al lattosio invece: burro senza lattosio, panna alla soia, yogurt alla soia o yogurt senza lattosio.

E adesso passiamo alla preparazione.

Per prima cosa la base, che ricorda appunto quella della cheesecake. Frulliamo nel mixer i biscotti e poi li uniamo al burro che abbiamo fuso in precedenza. Prendiamo una tortiera, meglio se a cerniera, foderiamo con carta forno e facciamo la nostra base, schiacciando per bene i biscotti con il burro. Mettiamo in frigo o in freezer a riposare. Dobbiamo usare solo la metà del trito di biscotti, l’altra parte ci servirà per terminare il secondo strato.

Prendiamo un limone e tagliamo a fette sottili. Mettiamo le fette sui bordi della tortiera che stiamo usando per questa ricetta. Sarà una sorta di decorazione. Poi passiamo alla crema. Prendiamo una ciotola capiente e dentro ettiamo la panna, lo yogurt al limone, un cucchiaio di zucchero e l’aroma limone. Lavoriamo con le fruste fino ad ottenere una crema omogenea e soda. Con delicatezza versiamo la crema sulla base dei biscotti e facciamo attenzione ai limoni in modo che non cadano. Prendiamo i biscotti tritati avanzati e facciamo il secondo strato. Mettiamo in freezer per almeno un’oretta. Prima di servire possiamo decorare con altre fette di limone o ciuffi di panna.

Che ne dite di questa super ricetta di Benedetta Rossi? Un dolce davvero unico e buonissimo per l’estate e chi ama il limone lo apprezzerà sicuramente moltissimo.