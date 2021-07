Sport drink al limone e all’arancia, la bevanda rinfrescante ed energetica di Benedetta Rossi

Tra una ricetta e l’altra Benedetta Rossi suggerisce anche un drink perfetto per l’estate al gusto di limone e di arancia. E’ la ricetta degli sport drink, una bevanda rinfrescante ma soprattutto energetica. Ricette Fatto in casa per voi che ci fanno benissimo sempre ma soprattutto quando facciamo sport e quando fa molto caldo. Bere ci fa stare bene ma quando facciamo sport dobbiamo bere ancora di più ma dobbiamo anche badare a reintegrare vitamine e sali minerali. Possiamo preparare degli ottimi sport drink e lo facciamo con le ricette di Benedetta Rossi. Non perdete questa e le altre ricette Fatto in casa per voi, le ricette per bevande estive che rinfrescano e ci danno energia.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI – SPORT DRINK ARANCIA E LIMONE

Ingredienti per la bevanda all’arancia: succo di arancia rossa, stevia, magnesio supremo, 1 limone e sale rosa, 900 ml di acqua

Preparazione: nella brocca mettiamo l’acqua e uniamo il succo di arancia rossa, ma se l’abbiamo mettiamo il succo di 1 arancia, uniamo il succo di mezzo limone ma attenzione ai semi. Uniamo i sali minerali, aggiungiamo quindi un cucchiaino di magnesio supremo on polvere e ¼ di cucchiaino di sale rosa. Uniamo anche il dolcificante, la stevia. Mescoliamo tutto, facciamo sciogliere bene il magnesio. Versiamo il tutto nella bottiglia e nella borraccia ed è pronto.

Per la versione al limone: 2 limoni, miele, sale e bicarbonato do sodio. Spremiamo i limoni. Nella caraffa mettiamo 900 ml di acqua, il succo di limone, aggiungiamo mezzo cucchiaio di miele, mescoliamo e uniamo mezzo cucchiaino di sale e una punta di bicarbonato di sodio, mescoliamo e versiamo nella bottiglia o nella borraccia.

Ovviamente mettiamo tutto in frigo perché se è fresco sarà ancora più buono. Benedetta Rossi usa la stevia che è un dolcificante naturale, così non vanifichiamo il lavoro se abbiamo fatto sport.