Benedetta Rossi propone la cravatta salata, ricette per la festa del papà

Da Fatto in casa per voi la ricetta di Benedetta Rossi per fare la cravatta salata. E’ una delle ricette per la festa del papà, è una ricetta molto facile e veloce. Per la cravatta di pasta sfoglia Benedetta preferisce un ripieno si stracchino e salame ungherese e poi decora la cravatta con le striscette di pasta sfoglia, con un triangolo di pasta che diventa un nodo. E’ importante anche impiattare nel modo giusto e quello di Benedetta Rossi è davvero originale. Non perdete questa e le altre ricette per la festa del papà grazie alle ricette Fatto in casa per voi suggerite dalla bravissima food blogger. Possiamo ovviamente farcire la cravatta rustica per il papà come preferiamo e perché no farla anche diventare una cravatta dolce per festeggiare tutti insieme.

LA RICETTA DELLA CRAVATTA SALATA CON LA PASTA SFOGLIA – RICETTE BENEDETTA ROSSI PER LA FESTA DEL PAPA’

Ingredienti cravatta con la pasta sfoglia: 1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare, 1 tuorlo d’uovo, 125 g di stracchino, 50 g di salame ungherese

Preparazione: ritagliamo su metà della pasta sfoglia la forma della cravatta. Facciamo lo stesso sull’altra metà della pasta sfoglia. Disponiamo la cravatta sulla teglia foderata con la carta forno. Farciamo con lo stracchino e con le fette di salame ungherese, manteniamo libero 1 cm dall’estremità.

Spennelliamo i bordi con il tuorlo d’uovo sbattuto. Adagiamo sopra l’altra cravatta di sfoglia e chiudiamo bene schiacciando con la forchetta per sigillare bene i due strati. Ritagliamo un triangolo dalla pasta avanzata per ottenere il nodo della cravatta e fissiamo sempre aiutandoci con il tuorlo sbattuto. Ritagliamo anche delle striscette di pasta. Spennelliamo tutta la cravatta con il tuorlo e adagiamo sopra le striscette decorative. Mettiamo in forno a 180 gradi ventilato per 20 – 25 minuti.

E’ importante impiattare la cravatta salata di Benedetta Rossi in modo originale, lei sceglie un canovaccio con i righini bianchi e celesti che ricorda una camicia. Voi che idea a vete sul come impiattare la cravatta del vostro papà?