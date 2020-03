Torta Pasqualina, la ricetta di Benedetta Rossi da Fatto in casa per voi

Si avvicina Pasqua e anche saremo tutti a casa Benedetta Rossi ci suggerisce la torta pasqualina, una delle ricette Fatto in casa per voi perfetta per tutta la famiglia. Con la torta pasqualina di Benedetta Rossi rispetteremo la tradizione, avremo la torta salata e anche i più piccoli mangeranno gli spinaci. Non mancano le uova che daranno un bellissimo aspetto alle fette di torta pasqualina di Fatto in casa per voi. E’ una delle ricette Fatto in casa per voi che la bravissima youtuber ha suggerito nelle nuove puntate della terza stagione di Food Network. Prepariamo prima la pasta matta e poi il ripieno di ricotta e spinaci, tutto in forno e avremo la torta salata di Pasqua.

RICETTE FATTO IN CASA PER VOI – LA RICETTA DELLA TORTA PASQUALINA DI BENEDETTA ROSSI

Ingredienti torta pasqualina Fatto in casa per voi – Per la pasta matta: 150 ml di acqua, 150 ml di olio, 1 cucchiaino di sale, mezza bustina di lievito, 400 g di farina

Per il ripieno: 250 g di ricotta, 450 g di spinaci bolliti, 4 uova, 2 cucchiai di formaggio e noce moscata

Preparazione: iniziamo dalla pasta matta e nella ciotola versiamo acqua, olio, lievito, sale e la farina un po’ alla volta, lavoriamo poi l’impasto sul piano di lavoro e otteniamo un panetto sodo e omogeneo.

Intanto, abbiamo già lessato gli spinaci e li tagliamo bene con la forbice o con il coltello, aggiungiamo la ricotta, 1 uovo, il formaggio grattugiato, un pizzico di sale e la noce moscata. Amalgamiamo bene il composto.

Stendiamo metà della pasta matta su un foglio di carta forno infarinato, lavoriamo con il matterello e foderiamo la tortiera con il disco di pasta ottenuto. Farciamo il guscio di pasta matta con il ripieno di spinaci e ricotta, livelliamo e creiamo tre nidi per inserire le uova sgusciate. Stendiamo il resto dell’impasto e otteniamo un altro cerchio con cui chiudiamo la torta che sigilliamo bene. Mettiamo in forno a 180 gradi ventilato per 45 – 50 minuti.