Benedetta Rossi prepara l’agnello fritto, le ricette di Pasqua

Tra le ricette di Pasqua troviamo di certo le ricette con l’agnello e Benedetta Rossi con la sua amica Ilaria ci suggerisce la ricetta dell’agnello fritto. Con le nuove puntate di Fatto in casa per voi Benedetta Rossi continua a deliziarci con i suoi piatti, Simpatia, bravura e tanto buon gusto e questa Pasqua porteremo in tavola non il solito agnello al forno con le patate ma l’agnello fritto, le costolette di agnello che friggiamo in abbondante olio di semi. Serviamo l’agnello di Benedetta Rossi da Fatto in casa per voi con le verdure in pastella e con le fette di limone. Non perdete questa e le altre ricette che Benedetta Rossi suggerisce fu Food Network. Avete già pensato cosa preparare per Pasqua? Manca pochissimo, pochi giorni e sarà un giorno di festa diverso dagli altri anni ma sempre da festeggiare.

RICETTE DI PASQUA – LA RICETTA DI BENEDETTA ROSSI DELL’AGNELLO FRITTO

Ingredienti agnello fritto Benedetta Rossi: 12 costolette di agnello, 1 cucchiaio di prezzemolo, succo e scorza di limone, olio per friggere, 3 uova, pane grattugiato, sale

Preparazione: saliamo le costolette di agnello e lasciamo insaporire per almeno 30 minuti. Scaldiamo abbondante olio di semi nella padella con i bordi alti. In una ciotola rompiamo le uova, aggiungiamo la scorza grattugiata di 1 limone, il succo di limone, un pizzico di sale, mescoliamo bene. In un’altra ciotola versiamo il pane grattugiato e il prezzemolo che abbiamo lavato, asciugato e tritato in modo grossolano, mescoliamo. Passiamo le costolette di agnello prima nel composto con le uova e poi nel pane grattugiato con il prezzemolo.

Quando l’olio e a temperatura friggiamo le costolette, facciamo attenzione alla cottura, rendiamo l’esterno croccante, cuociamo per qualche minuto, circa 5. Scoliamo su carta da cucina assorbente, lasciamo asciugare. Serviamo magari con verdure in pastella fritte e con fette di limone.