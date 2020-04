Ricette Benedetta Rossi: la pizza al formaggio per Pasquetta

Dopo le ricette di Pasqua di Benedetta Rossi arrivano le ricette di Pasquetta e non può mancare la ricetta della pizza di formaggio. Una ricetta rustica per Pasqua che ricorda un panettone ma è salato. Un pezzetto di pizza al formaggio e un pezzetto di salame, Benedetta Rossi con Fatto in casa per voi suggerisce di consumare la pizza di Pasquetta a fette servendola con salumi. Perfetta anche da gustare al posto del pane, sarà parte del nostro antipasto goloso per il pranzo di Pasqua o per il pranzo di Pasquetta. Non perdete questa e le altre ricette di Benedetta Rossi su Food Network.

RICETTA DI PASQUA E PASQUETTA DI BENEDETTA ROSSI – LA RICETTA DELLA PIZZA DI FORMAGGIO

Ingredienti: 500 g di farina (250 g di farina 00, 250 g di farina manitoba), 7 g di lievito di birra, 2 cucchiai di zucchero, 250 ml di latte tiepido, 80 g di olio di oliva, 2 uova, 10 g di sale, 150 g di grana grattugiato, 80 g di pecorino grattugiato, 150 g di emmentaler a dadini

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, o le due farine se le abbiamo, il lievito di birra, lo zucchero e mischiamo. In un’altra ciotola versiamo il latte tiepido, le uova, l’olio, il grana e il pecorino grattugiati, sale e mescoliamo. Aggiungiamo la farina con lievito e zucchero un po’ alla volta impastando con la forchetta. Lavoriamo poi l’impasto sul piano e otteniamo un composto sodo ed elastico. facciamo lievitare bella ciotola per circa 2 ore. Stendiamo l’impasto lievitato e farciamo con l’emmentaler a dadini, impastiamo ancora. Sistemiamo nella teglia alta già imburrata e infarinata e facciamo lievitare per altri 30 minuti coperto con la pellicola. Mettiamo in forno a 170 gradi ventilato per 35/40 minuti. Possiamo conservarla per due giorni nel sacchetto di carta, quello per il pane, resterà morbida, perfetta. Quindi prepariamola anche subito questo panettone salato per Pasquetta, sarà perfetto.